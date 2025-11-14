СМИ: Российское подразделение «Рубикон» кардинально изменило ситуацию в зоне СВО
Произошли значительные изменения в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает Financial Times.
По данным издания, они вызваны успешной деятельностью российского подразделения «Рубикон» против операторов беспилотников ВСУ. Появление данного подразделения ознаменовало собой стратегический перелом в цифровом пространстве боевых действий, что привело к увеличению нагрузки на украинские войска.
В настоящее время операторы украинских дронов сами находятся в роли целей, что вынуждает их действовать в обстановке повышенного риска. Данная ситуация усугубляется существующим структурным дисбалансом: ежемесячные потери операторов БПЛА на Украине достигают 500 человек, в то время как подготовка новых кадров покрывает только около 300, создавая их нарастающий дефицит.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украине рано или поздно придётся вести переговоры, но с гораздо худших позиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Школьников в Астрахани заставили проходить тесты об отношении к суициду
- В Узбекистане будут награждать за доносы на наркопротребителей
- СМИ: Российское подразделение «Рубикон» кардинально изменило ситуацию в зоне СВО
- Парламент Молдавии одобрил в первом чтении закрытие Русского дома
- ГЭС-2 возобновил работу после эвакуации и проверки
- СМИ: «Би-би-си» дважды исказила речь Трампа
- Власти Карелии окажут помощь семьям пилотов разбившегося Су-30
- СМИ: Американские инвесторы изучает покупку зарубежных активов «Лукойла»
- Мерц призвал молодых украинцев оставаться на родине и служить в ВСУ
- Удар по имиджу: Почему единый рейтинг погубит автошколы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru