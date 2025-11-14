По данным издания, они вызваны успешной деятельностью российского подразделения «Рубикон» против операторов беспилотников ВСУ. Появление данного подразделения ознаменовало собой стратегический перелом в цифровом пространстве боевых действий, что привело к увеличению нагрузки на украинские войска.

В настоящее время операторы украинских дронов сами находятся в роли целей, что вынуждает их действовать в обстановке повышенного риска. Данная ситуация усугубляется существующим структурным дисбалансом: ежемесячные потери операторов БПЛА на Украине достигают 500 человек, в то время как подготовка новых кадров покрывает только около 300, создавая их нарастающий дефицит.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украине рано или поздно придётся вести переговоры, но с гораздо худших позиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

