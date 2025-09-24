Драгунский назвал фэнтези «ненормальной» литературой для детей
В России не хватает именно увлекательных современных произведений для детей, которые можно было сравнить с отечественной классикой, заявил НСН писатель Денис Драгунский.
Сын детского писателя Виталия Драгунского филолог и писатель Денис Драгунский заявил НСН, что для того, чтобы в России появились современные реалистичные произведения для детей, сопоставимые с отечественной классикой детской литературы, авторам нужно «повышать свой творческий уровень».
В России не хватает современной детской и подростковой литературы, описывающей реальную жизнь, заявила ТАСС писатель Татьяна Устинова. По ее мнению, юные читатели должны понимать, что для достижения целей им нужно действовать, как героям «Тимура и его команды», а не с помощью волшебной палочки, как в «Гарри Поттере».
«Я считаю, что детская литература должна быть разнообразна. Тут я немножко, может быть, необъективный человек, потому что не люблю всякое фэнтези. Я люблю действительно нормальную, реальную литературу. Но вот дети очень увлекаются этим. И что тут делать, я не знаю. Я думаю, что, наверное, нужна не приземленная, а вот именно реальная литература о реальных людях. Но мне кажется, что современная детская литература, которая повествует о реальных детских проблемах, о реальных детях, реальных семьях, школах и так далее, - это все есть. Может быть, не так много, как хочется. Другое дело, что, конечно, писать это нужно увлекательно, хорошо, красиво, интересно, как Носов, Драгунский (имеется ввиду отец Драгунского, автор «Денискиных рассказов» Виктор Драгунский – прим. НСН), Лев Кассиль, Крапивин… Как говорится, дорогие писатели, всемерно повышайте свой творческий уровень», - сказал Драгунский.
По мнению писателя, многие дети сейчас вовсе перестали читать книги, потому что часто повторяют стиль жизни своих родителей.
«Есть один способ привить ребенку интерес к чтению – нужно, чтобы у него в семье читали. Если в семье папа смотрит футбол или в планшет, а мама - сериал, то почему ребенок должен начинать читать? Это возможно только в домах, где много книжных полок, где перед сном он видит, как мама берет почитать книжечку в кровати, как папа сидит с книжкой в углу или даже пускай пьет чай с книгой», - полагает литератор.
Ранее в «Читай-городе» связали падение продаж в книжных магазинах со скидками на маркетплейсах.
