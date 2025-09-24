Сын детского писателя Виталия Драгунского филолог и писатель Денис Драгунский заявил НСН, что для того, чтобы в России появились современные реалистичные произведения для детей, сопоставимые с отечественной классикой детской литературы, авторам нужно «повышать свой творческий уровень».

В России не хватает современной детской и подростковой литературы, описывающей реальную жизнь, заявила ТАСС писатель Татьяна Устинова. По ее мнению, юные читатели должны понимать, что для достижения целей им нужно действовать, как героям «Тимура и его команды», а не с помощью волшебной палочки, как в «Гарри Поттере».

«Я считаю, что детская литература должна быть разнообразна. Тут я немножко, может быть, необъективный человек, потому что не люблю всякое фэнтези. Я люблю действительно нормальную, реальную литературу. Но вот дети очень увлекаются этим. И что тут делать, я не знаю. Я думаю, что, наверное, нужна не приземленная, а вот именно реальная литература о реальных людях. Но мне кажется, что современная детская литература, которая повествует о реальных детских проблемах, о реальных детях, реальных семьях, школах и так далее, - это все есть. Может быть, не так много, как хочется. Другое дело, что, конечно, писать это нужно увлекательно, хорошо, красиво, интересно, как Носов, Драгунский (имеется ввиду отец Драгунского, автор «Денискиных рассказов» Виктор Драгунский – прим. НСН), Лев Кассиль, Крапивин… Как говорится, дорогие писатели, всемерно повышайте свой творческий уровень», - сказал Драгунский.