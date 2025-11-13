Власти Карелии окажут помощь семьям пилотов разбившегося Су-30

Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил гибель экипажа истребителя Су-30, разбившегося в республике накануне вечером, и выразил соболезнования родственникам военнослужащих.

По его словам, оба погибших были летчиками 159-го авиационного истребительного полка. Власти пообещали оказать семьям необходимую поддержку.

В Карелии при учебном полете разбился Су-30

Парфенчиков отметил, что оперативные службы продолжают работу на месте крушения. Он уточнил, что среди местных жителей пострадавших нет: самолет упал в лесном массиве вдали от населенных пунктов.

Минобороны в четверг сообщило, что Су-30 потерпел катастрофу около 19:00 мск во время планового учебно-тренировочного полета. Полет выполнялся без боекомплекта, экипаж погиб, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
