СМИ: Американские инвесторы изучает покупку зарубежных активов «Лукойла»
Американская частная инвесткомпания Carlyle рассматривает возможность приобретения иностранных активов российской корпорации «Лукойл». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.
По данным агентства, изучение потенциальной сделки находится на начальном этапе. В частности, Carlyle может обратиться к властям США за лицензией, которая позволит провести детальную оценку активов и рассмотреть вариант их приобретения. Источники утверждают, что компания уже уведомила «Лукойл» о своем интересе.
США 22 октября ввели ограничения против «Лукойла» и всех его «дочек», в которых нефтяная компания владеет более чем 50-процентной долей.
Американским компаниям предписано завершить операции с ними до 21 ноября. Евросоюз 23 октября также включил в свой 19-й санкционный пакет торговое подразделение Litasco Middle East DMCC, расположенное в Дубае, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Карелии окажут помощь семьям пилотов разбившегося Су-30
- СМИ: Американские инвесторы изучает покупку зарубежных активов «Лукойла»
- Мерц призвал молодых украинцев оставаться на родине и служить в ВСУ
- Удар по имиджу: Почему единый рейтинг погубит автошколы
- ЦБ обновит критерии подозрительных переводов с 2026 года
- В Ялте задержали мужчину, запустившего дрон у охраняемого объекта
- СМИ: Трампу представили варианты военной операции в Венесуэле
- Том Фелтон вернулся к роли Малфоя на бродвейской сцене
- Милонов предложил запретить короткие видео из-за их вреда для здоровья
- Сокращение пособий в Германии затронет около 84 тысяч украинцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru