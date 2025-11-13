СМИ: Американские инвесторы изучает покупку зарубежных активов «Лукойла»

США 22 октября ввели ограничения против «Лукойла» и всех его «дочек», в которых нефтяная компания владеет более чем 50-процентной долей.

Американским компаниям предписано завершить операции с ними до 21 ноября. Евросоюз 23 октября также включил в свой 19-й санкционный пакет торговое подразделение Litasco Middle East DMCC, расположенное в Дубае, передает «Радиоточка НСН».

