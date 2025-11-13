СМИ: Американские инвесторы изучает покупку зарубежных активов «Лукойла»

Американская частная инвесткомпания Carlyle рассматривает возможность приобретения иностранных активов российской корпорации «Лукойл». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По данным агентства, изучение потенциальной сделки находится на начальном этапе. В частности, Carlyle может обратиться к властям США за лицензией, которая позволит провести детальную оценку активов и рассмотреть вариант их приобретения. Источники утверждают, что компания уже уведомила «Лукойл» о своем интересе.

В Болгарии рассчитывают на полугодовую отсрочку санкций против «Лукойла»

США 22 октября ввели ограничения против «Лукойла» и всех его «дочек», в которых нефтяная компания владеет более чем 50-процентной долей.

Американским компаниям предписано завершить операции с ними до 21 ноября. Евросоюз 23 октября также включил в свой 19-й санкционный пакет торговое подразделение Litasco Middle East DMCC, расположенное в Дубае, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
