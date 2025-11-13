Мерц призвал молодых украинцев оставаться на родине и служить в ВСУ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что украинские мужчины призывного возраста должны «нести службу в своей стране», а не уезжать в ФРГ. Об этом сообщает Die Welt.

Выступая на партийном конгрессе в Берлине, Мерц рассказал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил обратить внимание на ситуацию с выездом молодых украинцев. По его словам, стране нужны мужчины, способные проходить службу, отмечает RT.