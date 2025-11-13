Мерц призвал молодых украинцев оставаться на родине и служить в ВСУ
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что украинские мужчины призывного возраста должны «нести службу в своей стране», а не уезжать в ФРГ. Об этом сообщает Die Welt.
Выступая на партийном конгрессе в Берлине, Мерц рассказал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил обратить внимание на ситуацию с выездом молодых украинцев. По его словам, стране нужны мужчины, способные проходить службу, отмечает RT.
Канцлер также подтвердил намерение правительства Германии ограничить для части украинских беженцев доступ к ряду социальных выплат.
С конца августа на Украине вступили в силу новые правила: мужчинам от 18 до 22 лет разрешен выезд за границу во время действия военного положения. После этого в соцсетях появилось множество видеозаписей с очередями на погранпунктах — утверждается, что молодые украинцы спешат воспользоваться возможностью покинуть страну. Ранее выезд за рубеж был закрыт для всех мужчин от 18 лет ввиду мобилизационных ограничений, хотя призыв официально начинается с 25 лет, передает «Радиоточка НСН».
