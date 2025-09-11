«Сценарная беда»: Зачем кинокомпании фанфик по «Гарри Поттеру» за $3 миллиона
Любая история с героями книжной серии Джоан Роулинг вызывает интерес у зрителей и кинопродюсеров, сказал НСН Давид Шнейдеров.
Гарри Поттер, придуманный британской писательницей Джоан Роулинг, смог стать народным героем, что сделало одноименную серию фильмов одной из самых прибыльных кинофраншиз, заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Киностудия Legendary Pictures приобрела права на экранизацию фанфика «Скованные» («Manacled») по «Гарри Поттеру» за три миллиона долларов, сообщил ранее The Hollywood Reporter. По данным издания, это одна из самых крупных в истории сделка с книжными правами. Сюжет фанфика развивается в альтернативной реальности, в которой победу в битве за Хогвартс одержал Волан-де-Морт. «Скованные» - история про Гермиону Грейнджер и Драко Малфоя, двойного агента, который тайно борется против тирании Темного лорда. Шнейдеров допустил, что столь альтернативное повествование может заинтересовать многих фанатов.
«Я знаю, что делают альтернативные финалы для фильмов и сериалов. Видел альтернативный финал для «Игры престолов», в котором Король Ночи и первый из Белых Ходоков убивает Арью Старк и становится Рыцарем Семи Королевств. Видел доснятый финал для фильма «В бой идут одни "старики"». С тем, чтобы перекупали альтернативные истории, я не сталкивался, но не исключаю, что в этом случае будет интересно. Наверное, коммерческий успех проекта просчитан. Думаю, альтернативная история Гарри Поттера у многих вызовет интерес», - заявил он.
По словам собеседника НСН, «Гарри Поттера» сегодня можно назвать самой прибыльной кинофраншизой.
«Сейчас во всем мире сценарная беда, поэтому берут «Властелина колец», «Гарри Поттера» и делают из них сериалы. Ничего хорошего в этом нет. Однако «Гарри Поттер» - едва ли не самая денежная франшиза в истории кино. Неудивительно, что из нее делают сериал, который привлекает большое зрительское внимание. Книги Джоан Роулинг, мягко говоря, большие, ни в один фильм не влезут. Сериал позволяет полнее раскрыть персонажей, развить сюжетные линии. У «Гарри Поттера» была очень грамотная кампания по продаже сопутствующих товаров: шляп, волшебных палочек. Персонаж стал мегапопулярным, в него начали играть дети. Для сравнения, в «Хроники Нарнии» дети играть не начали. Джоан Роулинг, придумав Гарри Поттера, попала в точку», - сказал Шнейдеров.
Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в беседе с «Радиоточкой НСН» назвала серию романов о Гарри Поттере «Евангелием XXI века». По ее словам, книги Джоан Роулинг – сакральная история, вышедшая за пределы детской и подростковой литературы.
