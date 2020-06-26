Милонов предложил отказаться от празднования Дня России

День 12 июня можно сделать рабочим — дополнительные выходные летом не нужны, да и сам День России (неофициальное название — День независимости) как праздник не прижился, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его мнению, также следует перестать считать выходным днём 23 февраля, потому что настоящие мужчины всегда должны работать, сообщает Ura.ru.

Вместо этих дней Милонов предложил предусмотреть выходные в честь религиозных праздников — например, для регионов, где значительную часть населения составляют мусульмане. Также следует сделать выходным понедельник после Пасхи, уверен он.