Милонов предложил отказаться от празднования Дня России
День 12 июня можно сделать рабочим — дополнительные выходные летом не нужны, да и сам День России (неофициальное название — День независимости) как праздник не прижился, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его мнению, также следует перестать считать выходным днём 23 февраля, потому что настоящие мужчины всегда должны работать, сообщает Ura.ru.
Вместо этих дней Милонов предложил предусмотреть выходные в честь религиозных праздников — например, для регионов, где значительную часть населения составляют мусульмане. Также следует сделать выходным понедельник после Пасхи, уверен он.
А вот отказываться от новогодних и майских праздников не следует — это уже традиция, добавил он.
В середине июня сенатор Андрей Кутепов предложил сократить период новогодних каникул в 2021 году с тем, чтобы возместить предприятиям и организациям вынужденные нерабочие в период коронавируса. Экономист Денис Ракша в эфире НСН назвал эту идею чушью, а сенатор Сергей Калашников высказал мнение, что вынужденные каникулы весной 2020 года вряд ли можно назвать отдыхом, а потому лишать людей новогодних каникул было бы несправедливо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru