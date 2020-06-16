Новогодние каникулы в России предложили сократить

Сенатор Андрей Кутепов разработал законопроект о сокращении периода новогодних каникул в 2021 году для компенсации вынужденных нерабочих дней, объявленных в этом году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на содержание документа.

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Согласно инициативе главы экономического комитета Совета Федерации, предлагается сделать рабочими 4, 5, 6 и 8 января. Кутепов предлагает соответствующие изменения только на 2021 год для поддержания экономики предприятий и организаций.

В этом году нерабочим был объявлен весь апрель, а также дни 6-8 мая. Кроме того, 24 июня станет нерабочим днём в связи с проведением парада Победы, а 1 июля станет нерабочим днём из-за голосования по поправкам в Конституцию РФ.

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ФОТО: pxhere.com
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