Новогодние каникулы в России предложили сократить

Согласно инициативе главы экономического комитета Совета Федерации, предлагается сделать рабочими 4, 5, 6 и 8 января. Кутепов предлагает соответствующие изменения только на 2021 год для поддержания экономики предприятий и организаций.

В этом году нерабочим был объявлен весь апрель, а также дни 6-8 мая. Кроме того, 24 июня станет нерабочим днём в связи с проведением парада Победы, а 1 июля станет нерабочим днём из-за голосования по поправкам в Конституцию РФ.

