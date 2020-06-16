Экономист назвал фигней идею сократить новогодние каникулы ради экономики
Экономист в эфире НСН рассказал, спасет ли предложение сенатора Кутепова российскую экономику.
Сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации вынужденных нерабочих дней, объявленных в этом году из-за пандемии коронавируса предложил сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов.
Как сообщает РИА «Новости», он считает, что российская экономика будет успешнее работать, если сделать рабочими 4, 5, 6 и 8 января. Кутепов предлагает соответствующие изменения только на 2021 год.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, спасет ли предложение сенатора российскую экономику.
«Нет, не спасет. Мы стояли формально два месяца. В новогодние праздники можем выгадать дней пять. Но весь частный бизнес все равно уйдет на каникулы. То есть можно заставить работать госучреждения. Компании непрерывного цикла так и так работают, к ним это вообще не относится», - сказал он.
Ракша считает, что в этом предложении больше политики, чем экономики.
«У нас в сентябре выборы. И к ним каждый «эксперт», политик будет предлагать всякую чушь. Это она и есть. Экономика восстанавливается не так. Можно говорить про бизнес-климат, про инвестиции, налоговые льготы. Это серьезные вещи. А эта фигня из серии «каждой женщине по мужу, каждому мужику по бутылке водки», - иронически заметил собеседник НСН.
Напомним, в этом году нерабочим был объявлен весь апрель, а также дни 6-8 мая. Кроме того, 24 июня станет нерабочим днём в связи с проведением парада Победы, а 1 июля станет нерабочим днём из-за голосования по поправкам в Конституцию РФ.
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