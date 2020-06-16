Экономист назвал фигней идею сократить новогодние каникулы ради экономики

«Нет, не спасет. Мы стояли формально два месяца. В новогодние праздники можем выгадать дней пять. Но весь частный бизнес все равно уйдет на каникулы. То есть можно заставить работать госучреждения. Компании непрерывного цикла так и так работают, к ним это вообще не относится», - сказал он.

Ракша считает, что в этом предложении больше политики, чем экономики.

«У нас в сентябре выборы. И к ним каждый «эксперт», политик будет предлагать всякую чушь. Это она и есть. Экономика восстанавливается не так. Можно говорить про бизнес-климат, про инвестиции, налоговые льготы. Это серьезные вещи. А эта фигня из серии «каждой женщине по мужу, каждому мужику по бутылке водки», - иронически заметил собеседник НСН.

Напомним, в этом году нерабочим был объявлен весь апрель, а также дни 6-8 мая. Кроме того, 24 июня станет нерабочим днём в связи с проведением парада Победы, а 1 июля станет нерабочим днём из-за голосования по поправкам в Конституцию РФ.

