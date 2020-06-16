Сенатор Калашников не поддержал идею коллеги о сокращении новогодних каникул

Сергей Калашников: «Несмотря на, казалось бы, экономически нормальную логику данного предложения, оно не должно иметь право на жизнь, на мой взгляд. Хотим мы того, или нет, вся неделя с 1 по 10 января, условно говоря, разрывается субботами, воскресеньями, Рождеством. Поэтому даже с организационной точки зрения идея не оправдана. И есть еще один немаловажный фактор. Люди привыкли к тому, что у нас есть длинные каникулы. И, несмотря на то, сколько люди отдыхали в марте и в апреле, отдыхом это назвать нельзя, лишить людей новогодних каникул, я считаю, было бы несправедливо», – поделился своим мнением сенатор в интервью НСН.

