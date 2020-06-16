Сенатор Калашников не поддержал идею коллеги о сокращении новогодних каникул
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости и основания для их применения.
Сергей Калашников: «Последняя редакция Трудового кодекса РФ была принята в 2001 году. Он уже устарел. Один из важных показателей – рабочее место, согласно кодексу, должно быть привязано к человеку и к предприятию. Поэтому законопроект об удаленной работе – отражение реалий сегодняшнего дня, свидетельствующее о том, что наше общество и законодательство развиваются», – отметил в беседе с НСН Сергей Калашников.
Новогодние каникулы в России предложили сократить
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году. Предлагается отдыхать лишь с первого по третье января, а также седьмого – в Рождество. Соответствующий законопроект разработал сенатор Андрей Кутепов.
Сергей Калашников: «Несмотря на, казалось бы, экономически нормальную логику данного предложения, оно не должно иметь право на жизнь, на мой взгляд. Хотим мы того, или нет, вся неделя с 1 по 10 января, условно говоря, разрывается субботами, воскресеньями, Рождеством. Поэтому даже с организационной точки зрения идея не оправдана. И есть еще один немаловажный фактор. Люди привыкли к тому, что у нас есть длинные каникулы. И, несмотря на то, сколько люди отдыхали в марте и в апреле, отдыхом это назвать нельзя, лишить людей новогодних каникул, я считаю, было бы несправедливо», – поделился своим мнением сенатор в интервью НСН.
Опрос: Россияне считают наиболее перспективной для карьеры сферу IT
Россияне считают самой перспективной для карьеры сферу информационных технологий. На втором месте оказалась медицина, на третьем – сфера робототехники. Об этом сообщают аналитики сервиса «Работа.ру».
Сергей Калашников: «Есть предположения, что к 2030 году 70 процентов всех профессий исчезнут. А какие профессии возникнут на их месте, специалисты сегодня могут только гадать. И в этой новости еще раз подтвердилось, что народ мудрый. Эти три сферы, безусловно, будут определяющими в нашей жизни. Я приветствую всех, кто выбрал такой правильный путь», – подытожил в эфире НСН Сергей Калашников.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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