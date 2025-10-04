Discord сообщил об утечке данных пользователей

Уточняется, что кибератаке подверглась система одного из подрядчиков мессенджера. Злоумышленникам стала доступна информация о логинах, IP-адресах, адресах электронной почты, также сканы документов, которые пользователи представляли для снятия возрастных ограничений. Масштабы утечки не раскрываются.

В Discord уже лишили подрядчика доступа к сервису. К расследованию по факту кибератаки привлечены правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести гарантированные выплаты жертвам утечек персональных данных. Операторов обяжут страховать риски или создавать фонд для выплат. Подавать заявления о компенсации пострадавшие смогут на «Госуслугах», передает «Радиоточка НСН».

