Discord сообщил об утечке данных пользователей
Мессенджер Discord столкнулся с утечкой данных пользователей, сообщили в компании.
Уточняется, что кибератаке подверглась система одного из подрядчиков мессенджера. Злоумышленникам стала доступна информация о логинах, IP-адресах, адресах электронной почты, также сканы документов, которые пользователи представляли для снятия возрастных ограничений. Масштабы утечки не раскрываются.
В Discord уже лишили подрядчика доступа к сервису. К расследованию по факту кибератаки привлечены правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в России планируют ввести гарантированные выплаты жертвам утечек персональных данных. Операторов обяжут страховать риски или создавать фонд для выплат. Подавать заявления о компенсации пострадавшие смогут на «Госуслугах», передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru