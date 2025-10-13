Кара-Мурзу и Яшина внесли в список террористов и экстремистов

Журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) и бывшего московского муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает RT.

Журналистов «Дождя» внесли в список террористов и экстремистов

«Кара-Мурза Владимир Владимирович, 07.09.1981 года рождения, город Москва; Яшин Илья Валерьевич, 29.06.1983 года рождения, город Москва», - указано в перечне ведомства.

Попадание в данный список Росфинмониторинга означает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее в перечень террористов и экстремистов попал блогер и основатель сети магазинов одежды и обуви Никита Ефремов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

