Кара-Мурзу и Яшина внесли в список террористов и экстремистов

«Кара-Мурза Владимир Владимирович, 07.09.1981 года рождения, город Москва; Яшин Илья Валерьевич, 29.06.1983 года рождения, город Москва», - указано в перечне ведомства.

Попадание в данный список Росфинмониторинга означает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее в перечень террористов и экстремистов попал блогер и основатель сети магазинов одежды и обуви Никита Ефремов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».