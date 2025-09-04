Ресурсы ВЭФ подверглись трем хакерским атакам за два дня
4 сентября 202513:02
Ресурсы Восточного экономического форума (ВЭФ) за два дня подверглись трём хакерским атакам. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, все указанные DDoS-атаки были автоматически отражены, а ещё 24 инцидента - хеджированы.
«У ВЭФ надёжная защита, работают хорошие команды», - подчеркнул Кузнецов.
Ранее в Минцифры РФ заявили о массированной DDoS-атаке на портал «Госуслуги» из-за рубежа, сообщает RT.
