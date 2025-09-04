Ресурсы ВЭФ подверглись трем хакерским атакам за два дня

Ресурсы Восточного экономического форума (ВЭФ) за два дня подверглись трём хакерским атакам. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, все указанные DDoS-атаки были автоматически отражены, а ещё 24 инцидента - хеджированы.

«У ВЭФ надёжная защита, работают хорошие команды», - подчеркнул Кузнецов.

Ранее в Минцифры РФ заявили о массированной DDoS-атаке на портал «Госуслуги» из-за рубежа, сообщает RT.

