Аллерголог предупредила, что тополиный пух станет переносчиком COVID - 19

«Мы продолжаем в настоящее время консультации пациентов, но делаем мы это в онлайне. Сейчас по моему направлению ещё не начались массовые обращения из-за сезонности, и со мной в основном связываются мои постоянные пациенты. Но даже если погода изменится, мы будем готовы к тому, чтобы оказать помощь большому количеству аллергических больных. А их будет много, ведь раньше очень многие пациенты не проводили серьёзное лечение аллергии на пыльцу, а вместо этого уезжали на период цветения из региона и чаще всего за границу – в Европу или в Азию. Это очень большой процент пациентов и сейчас они не смогут никуда выехать, а так как они не обратились вовремя к аллергологу за рекомендациями по профилактике аллергий, мы ожидаем проблемы с обострениями и наплыв пациентов. При этом самоизоляция несильно поможет людям, потому как в сезон цветения даже проветривание заносит в дом большое количество пыльцы, и на окнах нужны будут не просто сетки, а влажная ткань, и даже подобные меры по защите не все пациенты знают. Я обращаю внимание, что в интернете есть памятка пациента, страдающего аллергией на пыльцу», - сообщила Надежда Логина.

Также она предупредила, что все аллергики находятся в зоне риска в период распространения коронавируса, а сезон цветения, который приведёт к массовым обострениям, может начаться с минуты на минуту.

«Никакой информации о прямой связи аллергии с коронавирусом нет, но естественно все аллергики находятся в группе риска. Потому как в первую очередь, это люди, страдающие разными формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом и те, кто страдают обострениями в сезон цветения – таких людей на Земле более 20%. Обычно такое обострение возникает как раз в конце апреля и длится весь май, после чего в меньше степени продолжается до конца лета. Стоит отметить, что на юге этот процесс сдвигается и начинается раньше, а протекает очень бурно. Поэтому в южных регионах очень много аллергиков страдающих повышенной чувствительностью на пыльцу полыни, лебеды и амброзии. А в Москве и Подмосковье активный сезон цветения начнётся в любую минуту, как только выйдет солнце, что сразу вызовет обострение у многих аллергиков. И в связи с тем, что возникают защитные реакции слизистых оболочек у лиц, страдающих любыми аллергическими заболеваниями органов дыхания, они оказываются более подвержены к воздействию любых микробных и вирусных факторов. Поэтому мы пациентов, которые у нас наблюдаются, инструктируем особым способом , и они более тщательно должны соблюдать все меры предосторожности», - сказала врач.

В завершении своей речи Надежда Логина заявила, что если распространение коронавируса не будет остановлено к середине июня, то тополиный пух станет новым мощным фактором, повышающим заражаемость.

«Особенно тяжёлая ситуация будет, если к тому времени мы не остановим эпидемию, в середине июня, когда будет цвести тополь. Очень часто возникает обострение аллергических заболеваний органов дыхания именно во время цветения тополя. А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу»,- предупредила аллерголог.

Ранее в эфире НСН дал интервью волонтер из инфекционной больницы в Коммунарке Влад Щукин. Он подробно рассказал о том, как проходит работа с больными, как много и как часто они поступают, и дал свои советы и рекомендации по защите от коронавируса.

