Учёные связали смертность от COVID-19 с недостатком солнца

Высокий уровень смертности от коронавувируса нового типа в ряде стран может быть связан с недостатком витамина D, источником которого является солнце. К такому выводу пришли учёные из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, сообщает Ura.ru со ссылкой на публикацию, сделанную на портале Research Square.

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По мнению исследователей, чем ниже средний уровень витамина D у жителей определённых стран, тем выше смертность после заражения COVID-19.

Средний уровень витамина D выявлен у жителей 20 стран Европы, говорится в материале.

Российские специалисты ранее отмечали, что солнечная активность летом снизит темпы распространения коронавируса: такая закономерность характерна и для других острых респираторных вирусных инфекций.

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ФОТО: flickr.com // Andrey Larin Follow
ТЕГИ:Британские УченыеСолнцеКоронавирус
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