Учёные связали смертность от COVID-19 с недостатком солнца

По мнению исследователей, чем ниже средний уровень витамина D у жителей определённых стран, тем выше смертность после заражения COVID-19.

Средний уровень витамина D выявлен у жителей 20 стран Европы, говорится в материале.

Российские специалисты ранее отмечали, что солнечная активность летом снизит темпы распространения коронавируса: такая закономерность характерна и для других острых респираторных вирусных инфекций.

