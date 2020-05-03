Учёные связали смертность от COVID-19 с недостатком солнца
Высокий уровень смертности от коронавувируса нового типа в ряде стран может быть связан с недостатком витамина D, источником которого является солнце. К такому выводу пришли учёные из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, сообщает Ura.ru со ссылкой на публикацию, сделанную на портале Research Square.
По мнению исследователей, чем ниже средний уровень витамина D у жителей определённых стран, тем выше смертность после заражения COVID-19.
Средний уровень витамина D выявлен у жителей 20 стран Европы, говорится в материале.
Российские специалисты ранее отмечали, что солнечная активность летом снизит темпы распространения коронавируса: такая закономерность характерна и для других острых респираторных вирусных инфекций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru