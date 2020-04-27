Эпидемиолог: В Москве коронавирус остановят в середине мая

«Я думаю, что у нас это раньше произойдёт, где-нибудь в середине мая. В Москве - точно раньше. По регионам может ещё и потянется до середины июня. Там ведь неадекватные меры контроля – где-то меры более строгие, а где-то менее. И обратная связь нужна адекватная – как народ на всё это реагирует. А в столице у нас был и центр заболеваемости, и центр борьбы. В Москве сейчас происходит самое интересное – люди инфицируются и не болеют, таких очень много. Когда это достигнет критической массы – 80%, то заболевание закончится. Это стандартный эпидемиологический сценарий. В России в этом плане будет волнообразность, в том же порядке, в котором регионы заболевали», - заявил эпидемиолог.

Также он сообщил, что наступающее потепление поможет в борьбе с распространением коронавируса.

«Сейчас будет больше солнца, будет теплее, а вирус этого не любит. Вирусы ОРВИ вообще больше предпочитают пасмурную и сырую погоду, зимне-осеннюю, и это их время. Безусловно, климат повлияет на распространение», - сказал Ершов.

Тем временем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с заявлением, что делать прогнозы по коронавирусу на среднюю и дальнюю перспективу вряд ли возможно. И что решение о продлении ограничений, которые были введены в связи с распространением COVID-19 в России, следует принимать, основываясь на текущей динамике и краткосрочных прогнозах.

