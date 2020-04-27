Эпидемиолог: В Москве коронавирус остановят в середине мая
Эпидемиолог, академик РАН Феликс Ершов заявил НСН, что распространение коронавируса в Москве удастся остановить уже к середине мая, а далее этот процесс уже волнообразно пойдёт по всем регионам.
Дату окончания коронавируса в России предсказали на 20 июля. Такой прогноз дали аналитики сингапурского университета технологий и дизайна на основе статистических данных о заболеваемости коронавирусом в России, сообщает РИА Новости.
Учёные уверяют, что 97 процентов всех случаев заболеваний в России будут выявлены к 20 мая 2020 года, а к 28 мая этот показатель вырастет до 99 процентов. Окончательно вспышка коронавируса остановится к 20 июля — после этой даты новые случаи регистрироваться уже не будут.
Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН выразил уверенность, что в Москве инфекцию удастся остановить уже к середине мая, а в регионах это будет происходить в порядке их заражения.
«Я думаю, что у нас это раньше произойдёт, где-нибудь в середине мая. В Москве - точно раньше. По регионам может ещё и потянется до середины июня. Там ведь неадекватные меры контроля – где-то меры более строгие, а где-то менее. И обратная связь нужна адекватная – как народ на всё это реагирует. А в столице у нас был и центр заболеваемости, и центр борьбы. В Москве сейчас происходит самое интересное – люди инфицируются и не болеют, таких очень много. Когда это достигнет критической массы – 80%, то заболевание закончится. Это стандартный эпидемиологический сценарий. В России в этом плане будет волнообразность, в том же порядке, в котором регионы заболевали», - заявил эпидемиолог.
Также он сообщил, что наступающее потепление поможет в борьбе с распространением коронавируса.
«Сейчас будет больше солнца, будет теплее, а вирус этого не любит. Вирусы ОРВИ вообще больше предпочитают пасмурную и сырую погоду, зимне-осеннюю, и это их время. Безусловно, климат повлияет на распространение», - сказал Ершов.
Тем временем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с заявлением, что делать прогнозы по коронавирусу на среднюю и дальнюю перспективу вряд ли возможно. И что решение о продлении ограничений, которые были введены в связи с распространением COVID-19 в России, следует принимать, основываясь на текущей динамике и краткосрочных прогнозах.
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