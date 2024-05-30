«Тренд на антиваксеров»: Иммунолог Крючков о причинах роста случаев кори и коклюша

«Основная причина — это долгосрочный тренд на снижение вакцинируемости от всех инфекций. Во-первых, так работает система здравоохранения, во-вторых, увеличилась доля антипрививочников. Этот тренд наблюдался еще до пандемии. Если вы посмотрите цифры по тому же коклюшу, то вы увидите, что были вспышки этого заболевания в 2015 и в 2016 году, в 2019 году было зафиксировано аж почти 15000 официально выявленных случаев. В 2020 году начался спад, а в 2021 году был достигнут минимум и по коклюшу (чуть больше 1000 случаев), и по кори. Это стало возможным в том числе благодаря антиковидным мерам. В 2022 году опять началось заметное повышение (более 3000 случаев коклюша), а в 2023 году было достигнуто рекордное значение едва ли не с начала 1990-х годов (более 50000 заболеваний). По кори примерно та же история: в 2023 году было зафиксировано около 14000 случаев. И этот рост продолжается. Отмена антиковидных ограничений также внесла свою лепту, причем это касается очень многих инфекций, распространяемых воздушно-капельным путем», — сказал Крючков.

Собеседник НСН указал и на проблемы с вакцинами против кори и коклюша.

«Против коклюша стали чаще использовать ацеллюлярные вакцины, которые дают меньший иммунитет, чем более старые клеточные вакцины. Что же касается вакцин против кори — наблюдается их тотальный дефицит, их практически нет. Соответственно, в Национальном календаре прививок образовалась большая брешь. Когда этот вопрос разрешится, непонятно, причем проблема производства противокоревых вакцин длится уже довольно долго. Если ситуация не будет меняться еще год, то последствия будут гораздо более грандиозными. Сейчас они устранимы при должном охвате, вопрос, как этот охват обеспечить. К тому же должен быть решен вопрос с технологиями наработки субстанции», — добавил эксперт.

В заключение Крючков отметил существенную просадку в вакцинации против коклюша детей предшкольного возраста.

«Не следует забывать, что у нас идет очень большая просадка среди детей 6-7 лет (вторая ревакцинация против коклюша обязательно должна делаться перед школой). Проблема в том, что многие ее не делают, а вакцина дает не очень длительный иммунитет — от пяти до восьми лет», — подытожил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что сегодня на законодательном уровне сделано все возможное для возобновления массовой вакцинации от кори и коклюша, однако россияне не хотят вакцинироваться после агрессивной кампании вакцинации от коронавируса непроверенным препаратом.

