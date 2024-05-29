ВЦИОМ: Большинство родителей в РФ заявили, что прививки защищают детей
Большинство родителей в России поддерживают вакцинопрофилактику. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно результатам опроса, 56% респондентов согласны с тем, что профилактические прививки защищают детей от опасных инфекций и их осложнений. Ещё 36% выбрали ответ «скорее согласен».
При этом абсолютно все имеющиеся прививки поддерживают только 43% родителей. Большинство (54%) высказались «только за самые необходимые», предназначенные для защиты от отдельных заболеваний. Родителей-антиваксеров оказалось только 2%.
Говоря об инфекциях, бесплатные прививки от которых следует включить в национальный календарь, россияне чаще всего называли менингит (65%), клещевой энцефалит (58%), вирус папилломы человека (44%), гепатит А (31%), ветрянку (22%) и ротавирусную инфекцию (21%).
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РФ Юрий Лобзин заявил, что в национальный календарь профилактических прививок с 2025 года внесут прививку от менингококковой инфекции (менингит), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru