ВЦИОМ: Большинство родителей в РФ заявили, что прививки защищают детей

Согласно результатам опроса, 56% респондентов согласны с тем, что профилактические прививки защищают детей от опасных инфекций и их осложнений. Ещё 36% выбрали ответ «скорее согласен».

При этом абсолютно все имеющиеся прививки поддерживают только 43% родителей. Большинство (54%) высказались «только за самые необходимые», предназначенные для защиты от отдельных заболеваний. Родителей-антиваксеров оказалось только 2%.

Говоря об инфекциях, бесплатные прививки от которых следует включить в национальный календарь, россияне чаще всего называли менингит (65%), клещевой энцефалит (58%), вирус папилломы человека (44%), гепатит А (31%), ветрянку (22%) и ротавирусную инфекцию (21%).

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РФ Юрий Лобзин заявил, что в национальный календарь профилактических прививок с 2025 года внесут прививку от менингококковой инфекции (менингит), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

