В Минздраве заявили о достаточном количестве вакцин от коклюша

В ведомстве прокомментировали информацию о том, что в некоторых региональных клиниках якобы отмечаются перебои с препаратом и рост заболеваемости. Отмечается, что по данным системы маркировки лекарств, в настоящее время остатки вакцины составляют более 2,4 миллиона упаковок.

Заболеваемость коклюшем в России оказалась максимальной за 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

