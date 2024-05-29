В Минздраве заявили о достаточном количестве вакцин от коклюша
С начала текущего года в гражданский оборот введено более 1,4 миллиона упаковок вакцины от коклюша «Пентаксим», что соответствует показателям предыдущих лет, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.
В ведомстве прокомментировали информацию о том, что в некоторых региональных клиниках якобы отмечаются перебои с препаратом и рост заболеваемости. Отмечается, что по данным системы маркировки лекарств, в настоящее время остатки вакцины составляют более 2,4 миллиона упаковок.
Заболеваемость коклюшем в России оказалась максимальной за 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минздраве заявили о достаточном количестве вакцин от коклюша
- В США не исключили введение полного эмбарго на товары из России
- Минфин хочет повысить налог на прибыль организаций до 25 процентов
- Воронежских школьников заставляли раздеваться ради сдачи ЕГЭ
- Путин: Если военные Польши зайдут на Украину, они уже не уйдут
- Минфин представил параметры прогрессивной шкалы налогообложения
- Семьи с детьми смогут получить налоговый «кэшбэк» или «тринадцатую зарплату»
- В аэропорту Кишинева задержали лидера оппозиционной партии «Шанс» Лунгу
- В Армении временно приостановили вещание российского Первого канала
- Зеленский: России передадут наработанные на саммите по Украине документы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru