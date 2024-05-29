В Минздраве заявили о достаточном количестве вакцин от коклюша

С начала текущего года в гражданский оборот введено более 1,4 миллиона упаковок вакцины от коклюша «Пентаксим», что соответствует показателям предыдущих лет, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.

Разработчик вакцины от коклюша Медкова рассказала о ее составе

В ведомстве прокомментировали информацию о том, что в некоторых региональных клиниках якобы отмечаются перебои с препаратом и рост заболеваемости. Отмечается, что по данным системы маркировки лекарств, в настоящее время остатки вакцины составляют более 2,4 миллиона упаковок.

Заболеваемость коклюшем в России оказалась максимальной за 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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