Мигранты и преступность: В России задумались о новой миграционной политике
После теракта в «Крокусе» потребуется пересмотр миграционной политики, считают в Госдуме.
Один из участников нападения на «Крокус Сити Холл» посетил концертный зал перед совершением теракта, пишет Telegram-канал «112».
По информации издания, посещение было связано с организацией преступления.
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что спецслужбам удалось задержать 11 человек, в том числе четырех террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».
По данным МВД России, все подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» являются иностранными гражданами.
На фоне задержания причастных к теракту иностранцев первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, член Правительственной комиссии по миграционной политике Константин Затулин в интервью НСН заявил о необходимости тотального усиления работы с мигрантами по всем направлениям.
«Она должна быть усилена в любом случае, даже если этого теракта не было бы. Прежде всего она должна быть квалифицированной: нужно контролировать миграционный поток, условия работы мигрантов, тщательно следить за работодателями и самими мигрантами. Миграция — это сложный социально-экономический процесс, одной только правоохранительной работы недостаточно, тем более, что она не сводится к проверке документов. Важно еще и верно определять направления миграции, понимать напряженность внешней и внутренней политики. Это все требует создания отдельного специального ведомства, которое в комплексе должно заниматься проблемами миграции... Конечно же, все должно быть в рамках закона, самодеятельности, самосуда и погромов допустить нельзя», — сказал Затулин.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил НСН, что мигранты, приезжающие в Россию, чтобы ничего не делать и оставаться в теневом секторе, должны выдворяться при первом нарушении закона.
«Мигранты делятся на три группы. Одна из них - это мигранты, которые, приезжая сюда, не планируют регистрироваться и что-то делать, а хотят поживиться. Если посмотреть статистику, 80% мигрантов не платят за патенты. Это теневой сектор, для них это и придумано: если нарушаешь закон один раз: до свидания, без всякого права вернуться в Россию. То же самое происходит в Эмиратах. Там мигрантов в три раза больше, чем жителей. Но, если ты даже начинаешь ругаться с кем-то на улице, на следующий день высылка. Тогда это будет работать», - сказал Гусев.
Ранее Совет муфтиев России планирует провести торжественную церемонию награждения 15-летнего Ислама Халилова медалью мусульман РФ «За заслуги» - школьник спас посетителей «Крокус Сити Холла» во время теракта. Об этом сообщила пресс-секретарь организации Гульнур Газиева в беседе с RT.
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