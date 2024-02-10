Высылка за скандал? В России поспорили о преступности среди мигрантов
Общественники и правоохранители спорят об уровне преступности среди мигрантов в России. Законодатели предлагают депортировать приезжих даже за скандал на улице, как это делают в ОАЭ.
Мигранты совершают относительно небольшое число преступлений в России, в 2022 году на их долю приходилось около 2% от совокупного количества противоправных действий. Об этом сообщила глава Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова в интервью РБК.
Число преступлений мигрантов в России сократилось на 3% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох в пресс-центре НСН.
«Количество преступлений, которые совершены иностранными гражданами и лицами без гражданства, в 2023 году по сравнению с 2022 годом сократилось на 3%. Пусть это не такой большой процент. Но в целом, как и прогнозировалось, роста преступности со стороны иностранных граждан нет. Есть определенное сокращение, которое говорит о том, что иностранные граждане в основном законопослушные. Надо отметить большую работу, которая проведена со стороны правоохранительных органов», - сказал Волох.
С ним поспорил подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников. В интервью НСН он заявил, что мигранты в России стали чаще нарушать закон и назвал причины, по которым это происходит.
«Конечно, есть тенденция к тому, что мигранты стали чаще совершать преступления. Это связано с низким уровнем их образования и культуры, нежеланием адаптироваться, сложным экономическим положением. Причин для нарушения закона у мигрантов более чем достаточно», - заключил собеседник НСН.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил НСН, что мигранты, приезжающие в Россию, чтобы ничего не делать и оставаться в теневом секторе, должны выдворяться при первом нарушении закона.
«Мигранты делятся на три группы. Одна из них - это мигранты, которые, приезжая сюда, не планируют регистрироваться и что-то делать, а хотят поживиться. Если посмотреть статистику, 80% мигрантов не платят за патенты. Это теневой сектор, для них это и придумано: если нарушаешь закон один раз: до свидания, без всякого права вернуться в Россию. То же самое происходит в Эмиратах. Там мигрантов в три раза больше, чем жителей. Но, если ты даже начинаешь ругаться с кем-то на улице, на следующий день высылка. Тогда это будет работать», - сказал Гусев.
Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк заявила, что в ходе операции «Нелегал-2023» из России выдворили около 15 тысяч мигрантов. Представитель ведомства сообщила о выявлении 447 иностранцев, которые находятся в федеральном и международном розыске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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