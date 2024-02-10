Высылка за скандал? В России поспорили о преступности среди мигрантов

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил НСН, что мигранты, приезжающие в Россию, чтобы ничего не делать и оставаться в теневом секторе, должны выдворяться при первом нарушении закона.

«Мигранты делятся на три группы. Одна из них - это мигранты, которые, приезжая сюда, не планируют регистрироваться и что-то делать, а хотят поживиться. Если посмотреть статистику, 80% мигрантов не платят за патенты. Это теневой сектор, для них это и придумано: если нарушаешь закон один раз: до свидания, без всякого права вернуться в Россию. То же самое происходит в Эмиратах. Там мигрантов в три раза больше, чем жителей. Но, если ты даже начинаешь ругаться с кем-то на улице, на следующий день высылка. Тогда это будет работать», - сказал Гусев.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк заявила, что в ходе операции «Нелегал-2023» из России выдворили около 15 тысяч мигрантов. Представитель ведомства сообщила о выявлении 447 иностранцев, которые находятся в федеральном и международном розыске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

