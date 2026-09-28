Вблизи Находки в Приморье затонул катер «Майами»

Маломерное судно «Майами» затонуло в районе города Находка в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 28 сентября с катером в акватории бухты Спокойная в Японском море близ микрорайона Врангель. Никто не пострадал, находившиеся на борту люди эвакуировались. Их доставило на берег проходившее мимо судно.

«По предварительным данным, затопление произошло из-за пробоины в корпусе», - указали в прокуратуре.

Отмечается, что после ЧП начата доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Ранее в Греции затонуло судно с мигрантами, как минимум один человек погиб, напоминает Ura.ru.

