Вблизи Находки в Приморье затонул катер «Майами»
Маломерное судно «Майами» затонуло в районе города Находка в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел 28 сентября с катером в акватории бухты Спокойная в Японском море близ микрорайона Врангель. Никто не пострадал, находившиеся на борту люди эвакуировались. Их доставило на берег проходившее мимо судно.
«По предварительным данным, затопление произошло из-за пробоины в корпусе», - указали в прокуратуре.
Отмечается, что после ЧП начата доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Ранее в Греции затонуло судно с мигрантами, как минимум один человек погиб, напоминает Ura.ru.
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