Выдворение или штраф: Депутат Гусев предложил высылать «теневых» мигрантов

В России можно использовать опыт ОАЭ, где мигрантов высылают после первого нарушения, однако это касается не всех иностранцев, сказал в эфире НСН Дмитрий Гусев.

Мигранты, приезжающие в Россию, чтобы ничего не делать и оставаться в теневом секторе, должны выдворяться при первом нарушении закона, заявил в интервью НСН депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее одобрил поправки, предусматривающие замену выдворения из России мигрантов штрафами или обязательными работами. При этом есть ряд исключений, касающихся, в частности, пропаганды мигрантами нетрадиционных отношений.

Выдворение мигрантов из России могут заменить штрафом
«Мигранты делятся на три группы. Одна из них - это мигранты, которые, приезжая сюда, не планирую регистрироваться и что-то делать, а хотят поживиться. Если посмотреть статистику, 80% мигрантов не платят за патенты. Это теневой сектор, для них это и придумано: если нарушаешь закон один раз: до свидания, без всякого права вернуться в Россию. То же самое происходит в Эмиратах. Там мигрантов в три раза больше, чем жителей. Но, если ты даже начинаешь ругаться с кем-то на улице, на следующий день высылка. Тогда это будет работать», - сказал Гусев.

При этом он объяснил, как нужно относиться к работающим мигрантам и желающими получить гражданство РФ.

«Предупреждаем!»: В СПЧ раскрыли смысл «соглашения о лояльности» для иностранцев
«Самая большая группа – это приехавшие сюда, чтобы заработать деньги, а потом уехать. Для таких трудовых мигрантов должно быть очень простое законодательство: у них есть сроки, закончился контракт, деньги заработал, спасибо, до свидания. Они здесь должны платить налоги. Вторая группа чуть поменьше – они приезжают сюда и очень хотят быть гражданами РФ. Они стараются получить образование, выучить язык, культуру, интегрироваться в наше общество и жить по нашим правилам. Мы всегда таким людям рады и им надо помогать, если это действительно хорошие люди», - заключил собеседник НСН.

МВД России ранее предложило обязать всех въезжающих в страну иностранных граждан подписывать так называемое «соглашение о лояльности». Заместитель главы СПЧ Ирина Киркора сказала в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что приезжающих в РФ иностранцев нужно предупреждать о последствиях нарушения закона.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
ТЕГИ:ДепортацияГосдумаМигранты

Горячие новости

Все новости

партнеры