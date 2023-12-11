Выдворение или штраф: Депутат Гусев предложил высылать «теневых» мигрантов

Мигранты, приезжающие в Россию, чтобы ничего не делать и оставаться в теневом секторе, должны выдворяться при первом нарушении закона, заявил в интервью НСН депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее одобрил поправки, предусматривающие замену выдворения из России мигрантов штрафами или обязательными работами. При этом есть ряд исключений, касающихся, в частности, пропаганды мигрантами нетрадиционных отношений.