Будущий байопик о шансонье Михаиле Круге — это не просто история музыканта, а портрет целой эпохи, сказал НСН кинокритик Александр Голубчиков.

Кинокомпания режиссера Сарика и его брата-продюсера Гевонда Андреасянов приступит к съемкам биографического фильма о легендарном шансонье Михаиле Круге в 2027 году. Об этом сообщил сам Гевонд на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, заявив, что картина охватит весь жизненный путь музыканта — «от детства до, к сожалению, момента убийства».