«Централ» из утюга: Чего ждать от фильма Андреасяна о Михаиле Круге
Байопик о Михаиле Круге от братьев Андреасян определённо будет рассчитан на широкую аудиторию, сказал НСН Александр Голубчиков.
Будущий байопик о шансонье Михаиле Круге — это не просто история музыканта, а портрет целой эпохи, сказал НСН кинокритик Александр Голубчиков.
Кинокомпания режиссера Сарика и его брата-продюсера Гевонда Андреасянов приступит к съемкам биографического фильма о легендарном шансонье Михаиле Круге в 2027 году. Об этом сообщил сам Гевонд на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, заявив, что картина охватит весь жизненный путь музыканта — «от детства до, к сожалению, момента убийства».
«Надо представлять себе масштаб фигуры Михаила Круга и те времена, на которые пришёлся пик его творческой деятельности. Тогда сразу отпадают все вопросы. Это будет не столько байопик об авторе песен, сколько история про время и про человека, который из никому не известного стал всенародно известным поэтом, чей "Владимирский централ" звучал из каждого утюга. Хорошо зная продюсеров компании братьев Андреасян, могу с уверенностью сказать, что это кино будет рассчитано на широкую аудиторию. Михаил Круг — просто яркая персона, обычный человек в необычных обстоятельствах. Мы все помним, какими были эти обстоятельства на сломе эпох. Это будет кино про человека», — сказал собеседник НСН.
Он указал, что коммерческий успех — почти визитная карточка проектов братьев Андреасян.
«Как правило, коммерческий успех фильмов братьев Андреасян колоссален. У них были экспериментальные проекты, которые не собрали кассу, но таких крайне мало. По большому счёту, почти всё, что делали Андреасяны как продюсеры, имело кассовый успех. То же касается и их сериальных проектов — они всегда в топе рейтингов», — добавил кинокритик.
Гевонд Андреасян назвал проект эксклюзивом и рассказал, что байопик охватит всю жизнь Круга — от ранних лет до трагической гибели в 2002 году. Также продюсер сообщил, что компания приобрела права на книги, по которым в следующем году будет запущен цикл фильмов-мелодрам. Детали о сценарии, актерском составе, дате премьеры и площадке проката пока не раскрываются. Однако уже известно, что картина будет охватывать более широкий период, чем предыдущие экранизации о Круге, отмечает «Радиоточка НСН».
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