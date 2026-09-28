В Москве из-за инцидента на МЦД-2 погиб один человек

Один человек, предварительно, погиб из-за инцидента на станции Тушинская МЦД-2 в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

МЖД: На станции Тушинская МЦД-2 травмированы несколько человек

Ранее Московская железная дорога заявила, что на Тушинской были травмированы несколько человек, которые нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. На фоне инцидента произошел сбой в движении поездов, напоминает Ura.ru.

«По предварительным данным, погиб мужчина 2005 года рождения», - указали в прокуратуре.

Ведомство проверяет исполнение требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Железная ДорогаМосква

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