В Москве из-за инцидента на МЦД-2 погиб один человек
Один человек, предварительно, погиб из-за инцидента на станции Тушинская МЦД-2 в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.
Ранее Московская железная дорога заявила, что на Тушинской были травмированы несколько человек, которые нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. На фоне инцидента произошел сбой в движении поездов, напоминает Ura.ru.
«По предварительным данным, погиб мужчина 2005 года рождения», - указали в прокуратуре.
Ведомство проверяет исполнение требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.
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