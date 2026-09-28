Генерал-полковника Лапина назначат вице-премьером Татарстана

Генерал-полковник Александр Лапин займет пост вице-премьера Татарстана. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов, передает ТАСС.

Он сообщил о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства региона по вопросам поддержки участников специальной военной операции, отмечает RT. Куратором этого направления назначен Лапин в статусе вице-премьера Татарстана.

Александр Лапин - Герой России, бывший командующий группировками войск «Центр» и «Север». По данным СМИ, генерал-полковник был уволен с военной службы в 2025 году.

