Генерал-полковника Лапина назначат вице-премьером Татарстана
Генерал-полковник Александр Лапин займет пост вице-премьера Татарстана. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов, передает ТАСС.
Он сообщил о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства региона по вопросам поддержки участников специальной военной операции, отмечает RT. Куратором этого направления назначен Лапин в статусе вице-премьера Татарстана.
Александр Лапин - Герой России, бывший командующий группировками войск «Центр» и «Север». По данным СМИ, генерал-полковник был уволен с военной службы в 2025 году.
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