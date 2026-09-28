Дизель на пределе: Цены на нефть растут, пока Трамп пытается обуздать Зеленского
Трамп просит Зеленского перестать бить по российским НПЗ, опасаясь ещё более активного роста цен на дизель, однако, судя по всему, достучаться у американского лидера до своего украинского коллеги пока не удаётся.
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского «сбавить обороты» в отношении ударов по топливно‑энергетическому комплексу России — в частности, по нефтеперерабатывающим заводам.
«Я разговаривал с президентом Зеленским. Я сказал, что вам нужно ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам. Он ответил: "Мы, вероятно, так и сделаем, потому что мы создаем проблемы, мировые проблемы". Есть и другие вещи, которые он может сделать», — сказал Трамп.
Ранее Трамп уже неоднократно поднимал этот вопрос. Так, 21 сентября СМИ сообщали, что во время телефонного разговора с Зеленским он призывал прекратить атаки на российские НПЗ, аргументируя это тем, что такие удары ведут к росту мировых цен на дизельное топливо. Две недели назад Трамп также заявлял, что Украина якобы согласилась не атаковать российские энергообъекты, а Россия в ответ поступила аналогичным образом.
На эти заявления отреагировал депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с изданием «Абзац». Он подчеркнул, что приказ о запрете ударов по украинской энергетической инфраструктуре может отдать только Владимир Путин. По мнению Колесника, Украина стремится восстановить свою энергетическую инфраструктуру к зиме, чтобы возобновить производство вооружения, а согласие Киева прекратить удары беспилотниками по НПЗ объясняется ожиданием зеркального ответа со стороны России.
В Кремле в целом положительно оценили идею энергетического перемирия. Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений».
Песков добавил, что прекращение ударов по энергетическим объектам позволит обеспечить стабильную работу российских НПЗ и насытить внутренний рынок нефтепродуктами. При этом, по его словам, российский рынок и сейчас близок к полному насыщению. Проблема дефицита нефтепродуктов на мировом рынке, как считает пресс‑секретарь, связана не с объёмами производства, а с возможностью их поставок.
«Дело в беспрепятственном доступе этих нефтепродуктов на мировые рынки. А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов. Киевский режим пока не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать. И второе, что необходимо сделать, — нужно, конечно, отменять санкции», — пояснил Песков.
При этом уже ночью следующего дня ВСУ предприняли попытку удара по одному из энергетических объектов в российском регионе — в частности, в Ярославской области, напоминает RT.
«Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания», — сообщил тогда губернатор региона Михаил Евраев.
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ИДУТ ВВЕРХ
На фоне этих событий нефтяной рынок остаётся под давлением геополитической напряжённости, но уже по другой причине. Цены на нефть выросли более чем на 1% после того, как Трамп отверг предложение Ирана о мирном урегулировании и открытии Ормузского пролива, сообщает Reuters. Стоимость Brent подорожала на 1,27% — до $105,64 за баррель, WTI — на 0,76%, до $93,11.
Иран представил своё предложение на Генассамблее ООН и передал его США через катарских посредников. Трамп заявил, что отверг этот план, однако ожидает новых переговоров с Ираном на этой неделе. Аналитики ANZ отмечают: «Геополитические риски остаются повышенными, поскольку хуситы и Иран продолжили атаки на Саудовскую Аравию, что делает региональные поставки уязвимыми».
Несмотря на это, экспорт нефти ключевыми странами Ближнего Востока в сентябре вырос до 12,8 млн баррелей в сутки — максимума с начала войны в феврале. Поставки через Ормузский пролив, по предварительным данным Kpler, могут составить около 7,4 млн баррелей в сутки.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал НСН, что на фоне энергетического кризиса Европа переживет новую волну деиндустриализации и снижения потребления, но снимать санкции с российских нефти и газа не будет по крайней мере до окончания СВО.
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