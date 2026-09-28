ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ИДУТ ВВЕРХ

На фоне этих событий нефтяной рынок остаётся под давлением геополитической напряжённости, но уже по другой причине. Цены на нефть выросли более чем на 1% после того, как Трамп отверг предложение Ирана о мирном урегулировании и открытии Ормузского пролива, сообщает Reuters. Стоимость Brent подорожала на 1,27% — до $105,64 за баррель, WTI — на 0,76%, до $93,11.

Иран представил своё предложение на Генассамблее ООН и передал его США через катарских посредников. Трамп заявил, что отверг этот план, однако ожидает новых переговоров с Ираном на этой неделе. Аналитики ANZ отмечают: «Геополитические риски остаются повышенными, поскольку хуситы и Иран продолжили атаки на Саудовскую Аравию, что делает региональные поставки уязвимыми».

Несмотря на это, экспорт нефти ключевыми странами Ближнего Востока в сентябре вырос до 12,8 млн баррелей в сутки — максимума с начала войны в феврале. Поставки через Ормузский пролив, по предварительным данным Kpler, могут составить около 7,4 млн баррелей в сутки.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал НСН, что на фоне энергетического кризиса Европа переживет новую волну деиндустриализации и снижения потребления, но снимать санкции с российских нефти и газа не будет по крайней мере до окончания СВО.

