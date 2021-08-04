«Миф о жестокой справедливости». Историки объяснили любовь молодежи к Сталину

Россияне стали лучше относиться к Сталину: доля тех, кто положительно воспринимает идею установки ему памятника, за десять лет выросла с 25% до 48%. Такие данные приводит «Левада-центр» (признан иноагентом на территории России). Самый заметный рост за последние годы показала возрастная категория «от 18 до 24»: среди них установку памятника Сталину поддерживают 50% (до 2015 года в этой возрастной категории таковых было меньше 30%).

Историки Николай Сванидзе и Андрей Зубов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснили, почему популярность Сталина у молодежи растет, и как государство этому способствует.

Историк и журналист Николай Сванидзе считает, что миф об Иосифе Сталине для молодежи, которая в своем большинстве настроена оппозиционно – это миф о жестокой справедливости, однако они в этом заблуждаются.