«Миф о жестокой справедливости». Историки объяснили любовь молодежи к Сталину
Николай Сванидзе и Андрей Зубов объяснили, почему популярность сталинского мифа растет с каждым годом, и для чего государство его поддерживает.
Россияне стали лучше относиться к Сталину: доля тех, кто положительно воспринимает идею установки ему памятника, за десять лет выросла с 25% до 48%. Такие данные приводит «Левада-центр» (признан иноагентом на территории России). Самый заметный рост за последние годы показала возрастная категория «от 18 до 24»: среди них установку памятника Сталину поддерживают 50% (до 2015 года в этой возрастной категории таковых было меньше 30%).
Историки Николай Сванидзе и Андрей Зубов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснили, почему популярность Сталина у молодежи растет, и как государство этому способствует.
Историк и журналист Николай Сванидзе считает, что миф об Иосифе Сталине для молодежи, которая в своем большинстве настроена оппозиционно – это миф о жестокой справедливости, однако они в этом заблуждаются.
«Молодежи не рассказывали про злодеяния сталинских палачей, потому что рассказывать некому. Телевизор про злодеяния палачей уже долго не рассказывает. В сети это не обсуждается, как правило. Для них это миф. И миф о суровой жестокой справедливости. Они же про него совсем ничего не знают. Как и про Александра Невского, который тоже есть миф абсолютный. Ничего не знают. Просто зеро! Поэтому это для них миф. А молодежь настроена достаточно оппозиционно. Это миф протестный. Думают: «Сталин покажет всему этому ворью, где раки зимуют!» Они глубоко ошибаются. Мало не покажется им, а не этому ворью. То есть может достаться и ворью. Но им – в первую очередь», - объяснил Сванидзе.
По его словам, несмотря на то, что сталинский миф поддерживает негативное отношение к власти, сама власть тоже его поддерживает, потому что это ей выгодно.
«Народ в принципе ориентируется на миф. Молодежь тем более. Как ни парадоксально, молодежь к власти относится негативно. Но власть этот миф поддерживает, потому что у нее есть на это свои основания. Потому что для них Сталин – это жесткая рука, порядок, антизападничество, силовые структуры и так далее. Поэтому здесь встречаются две волны: сверху и снизу. Вот такой результат. Чем хуже мы будем жить, тем больше будет расти рейтинг сталинского мифа. Ничем хорошим это не чревато. Потому что это прямо противоположно интересам России. Россия заинтересована как раз в демократии, в разделении властей, власти суда и закона, а как раз сталинская система этому глубоко перпендикулярна. И это очень вредно для страны», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
Сванидзе рассказал, что должно измениться, чтобы популярность Сталина пошла на спад.
«Надо помнить, что Сталин давным-давно мертвый. Это миф. И если изменится ситуация, откроется правда, как в 80-90 годы, то его популярность пойдет на убыль. Если жизнь изменится», - отметил историк.
В свою очередь доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов считает, что в росте популярности Сталина у молодежи виновато образование.
«Сейчас изменилась парадигма преподавания. Она стала очень похожа на ту, которая была в советской школе. Даже хуже того! В эпоху Брежнева и позднего Хрущева больше говорили о преступлениях сталинизма, чем говорят сейчас. Сейчас люди, которые раскрывают эти преступления, скажем, Юрий Дмитриев, находятся в тюрьме. И каждый год празднуется годовщина ВЧК/НКВД/КГБ. Естественно, от этой обстановки у людей абсолютно расстроена голова. Они не знают преступлений Сталина и живут мифом о Сталине как о хорошем администраторе и ком-то еще. Для того, чтобы они изменили свою точку зрения, должно измениться преподавание. Оно сейчас все больше и больше оправдывает тоталитарный режим, а не свидетельствует о его преступлениях. Вот отсюда и эти цифры. Они очень печальны, конечно. Но это осуждение, в первую очередь, нашей системы образования», - заявил историк.
Он отметил низкую заинтересованность молодежи в знании настоящей истории.
«Остался не только интернет, но и книги. Книги издают по-прежнему. Наш трехтомник «История России. XX век», где целый том посвящен эпохе сталинизма, и она описана такой, какая она есть - кошмарной, можно купить. Но большинство людей довольствуется очень малым. Мало кто лезет в интернет, чтобы создать свое представление об эпохе Сталина и любой исторической эпохе. Те, кто лезут, и составляют 20% населения, которые категорически отрицают положительную роль Сталина. Но это, конечно, очень мало. Восстановление тоталитарной диктатуры более чем возможно. И это ужасно! Но это целенаправленная политика власти по искажению исторической правды и по оправданию массовых убийств и отнятию гражданской и политической свободы. В мире, где восхваляют Сталина, забывают об этом. Забывают, что Ленин и Сталин отняли право на собственность, отняли право на жизнь, право на выборы. Этого не хотят знать. Вот результат», - отметил Зубов.
Профессор рассказал, что будет с Россией, если динамика в этом вопросе не изменится.
«Это готовит Россию к новой жестокой диктатуре. Что ужасно. Потому что кончится все это катастрофой. И, по всей видимости, кровавой. В той или иной авантюре или гражданской войне погибнут опять миллионы людей. Вместо строительства честного демократического государства с объективным воззрением на прошлое строят миф. А мифы всегда кончаются трагедией», - заключил доктор исторических наук.
Ранее стало известно о строительстве в Нижегородской области музейного комплекса Сталин-Центр. Как показал опрос Левада-центра, в обществе преобладают сторонники его строительства: порядка 60% россиян выступают за, 30% против. Среди сторонников музея несколько чаще встречаются молодежь, респонденты, проживающие за пределами крупных городов, и люди без высшего образования. Против музея несколько чаще выступают жители крупнейших городов, респонденты с высшим образованием, люди старше 40 лет.
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