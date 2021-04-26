«Избежать однобокости». Историки о проверке учебников после критики Путина

Доктор исторических наук, профессор, заместитель председателя Партии народной свободы Андрей Зубов рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не знает, о каком учебнике может идти речь.

«Дело в том, что Путин, видимо, ошибся, поскольку нет такого учебника по истории, в котором бы не говорилось о Сталинградской битве. Даже в учебниках не по российской, а по всемирной истории обязательно эта битва упоминается, как одна из важнейших во Второй мировой войне. Так что откуда он взял эту информацию, мне даже трудно представить. Я такого учебника не знаю», - рассказал профессор.

Не стоит даже сомневаться в том, должны ли быть отражены в школьных учебниках и неудобные для советско-российской историографии факты, например, о советских войсках в Польше в 1939 году, власовцах, вкладе западной коалиции, уверен Зубов.

«История – наука, о том, что произошло, а не о том, что бы хотелось, чтобы произошло. В этом смысле она рассказывает всегда правду. И никаких важных аспектов, даже неприятных, даже постыдных для национального познания она не укрывает. Это важно, потому что история в первую очередь это учитель, она сама учит. И если скрывать постыдные деяния, то люди, которые не будут иметь к ним отторжение, не будут вспоминать: "Ах, вот когда-то наши предки так неправильно поступили, во всем мире нас за это осуждают, и мы сами этого стыдимся". И будут повторять эти неправильные действия. А если говорить об этих событиях правдиво, то тогда воспитывается критическое отношение к своему поведению. В том числе и политическому, и это естественно очень полезно для любого народа», - считает Зубов.

Профессор рассказал, что дискуссия по поводу школьных учебников ведется давно. По его мнению, надо избежать «однобокости» в изложении исторических фактов, это будет полезно для будущего, чтобы избежать прошлых ошибок.

«Это вопрос не сегодняшнего дня. Учебник истории, который вышел после появления нового историко-культурного стандарта года, уже страдал большой однобокостью. То есть одни вещи почти замалчивались - ну, скажем, репрессии сталинско-ленинского периода, многочисленные нарушения человеческой жизни, посягательства на имущества, агрессивная политика Советского Союза, Коминтерн, а другое выпячивалось. Я это говорил еще тогда. Но сейчас эта тенденция только усилилась. Эта тенденция, которая была в советских учебниках и есть, если честно, в дореволюционных учебниках», - рассказал специалист.