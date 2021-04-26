«Избежать однобокости». Историки о проверке учебников после критики Путина
Директор Института российской истории РАН Юрий Петров рассказал, какой школьный учебник мог возмутить президента, а профессор Андрей Зубов предупредил об опасности однобокой трактовки истории.
В России проверят все учебники по истории после критики президента России Владимира Путина, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее глава государства возмутился отсутствием Сталинградской битвы в некоторых пособиях. «Все что угодно там написано: о втором фронте. Только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно!» - заявил российский лидер.
Член Президиума Совета Российского исторического общества, директор Института российской истории РАН Юрий Петров в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» предположил, что президент мог иметь в виду учебник по всеобщей истории, где основное внимание уделяется истории зарубежных стран.
«В Российском историческом обществе, куда я вхожу, была сделана большая работа, был разработан историко-культурный стандарт, в соответствии с которым был подготовлен ряд линеек для общеобразовательной школы, и там, разумеется, истории войны и Сталинградской битвы было уделено достаточное внимание. За эти учебники я могу отвечать. Могу только строить предположения, какой учебник попал в руки президента. Возможно, это учебник по всеобщей истории, а у нас ведь есть курс по всеобщей истории, где основное внимание уделяется истории зарубежных стран. И, разумеется, в изложении периода войны больше внимания уделяется на англо-саксонском фронте. Повторяю, точно информации у меня нет, и здесь мы можем ограничиться только предположениями и версиями, а это вещь зыбкая. В наших учебниках таких искажений или упущений нет», - заявил историк.
Доктор исторических наук, профессор, заместитель председателя Партии народной свободы Андрей Зубов рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не знает, о каком учебнике может идти речь.
«Дело в том, что Путин, видимо, ошибся, поскольку нет такого учебника по истории, в котором бы не говорилось о Сталинградской битве. Даже в учебниках не по российской, а по всемирной истории обязательно эта битва упоминается, как одна из важнейших во Второй мировой войне. Так что откуда он взял эту информацию, мне даже трудно представить. Я такого учебника не знаю», - рассказал профессор.
Не стоит даже сомневаться в том, должны ли быть отражены в школьных учебниках и неудобные для советско-российской историографии факты, например, о советских войсках в Польше в 1939 году, власовцах, вкладе западной коалиции, уверен Зубов.
«История – наука, о том, что произошло, а не о том, что бы хотелось, чтобы произошло. В этом смысле она рассказывает всегда правду. И никаких важных аспектов, даже неприятных, даже постыдных для национального познания она не укрывает. Это важно, потому что история в первую очередь это учитель, она сама учит. И если скрывать постыдные деяния, то люди, которые не будут иметь к ним отторжение, не будут вспоминать: "Ах, вот когда-то наши предки так неправильно поступили, во всем мире нас за это осуждают, и мы сами этого стыдимся". И будут повторять эти неправильные действия. А если говорить об этих событиях правдиво, то тогда воспитывается критическое отношение к своему поведению. В том числе и политическому, и это естественно очень полезно для любого народа», - считает Зубов.
Профессор рассказал, что дискуссия по поводу школьных учебников ведется давно. По его мнению, надо избежать «однобокости» в изложении исторических фактов, это будет полезно для будущего, чтобы избежать прошлых ошибок.
«Это вопрос не сегодняшнего дня. Учебник истории, который вышел после появления нового историко-культурного стандарта года, уже страдал большой однобокостью. То есть одни вещи почти замалчивались - ну, скажем, репрессии сталинско-ленинского периода, многочисленные нарушения человеческой жизни, посягательства на имущества, агрессивная политика Советского Союза, Коминтерн, а другое выпячивалось. Я это говорил еще тогда. Но сейчас эта тенденция только усилилась. Эта тенденция, которая была в советских учебниках и есть, если честно, в дореволюционных учебниках», - рассказал специалист.
Зубов рассказал, что раньше желание представить свою страну только в положительном свете, было свойственно всем странам, но после Второй мировой войны от такой традиции стали отходить.
«Это дань гегелевско-романтической историографии. Так и немцы о себе говорили, и англичане, но все это закончилось после Второй мировой войны, которая принесла величайшее горе всему миру. Люди переосмыслили отношение к своему прошлому. Они стали относиться к себе критичнее. Стоит взять британские учебники, которые очень критично относятся к Британской империи, или американские учебники, где очень осуждаются и апартеид, и рабство, и преследование индейцев, очень сложно и глубоко рассматривают события американской гражданской войны. Собственно, вот это то же самое необходимо делать и у нас. Это абсолютно необходимо для будущего», - считает Зубов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в интервью НСН заявил, что России нужно активнее рассказывать о вкладе СССР в победу над фашизмом, иначе молодежь будет верить лжи.
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