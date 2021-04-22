В Нижегородской области построят Сталин-центр

Посвященный Иосифу Сталину музей Сталин-центр планируют построить в городе Бор в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное отделение партии КПРФ.

Отмечается, что первый камень в строительство музея будет заложен 8 мая. Кроме того, в этот же день заложат капсулу времени потомкам с датой вскрытия в день 100-летия Победы в Великой отечественной войне, 9 мая 2045 года.

«Сталин-центр будет включать в себя залы, посвященные разным периодам жизни Генералиссимуса Советского Союза», — уточнили в КПРФ.

Согласно размещенным на сайте регионального отделения партии эскизам, здание будет представлять собой трехэтажный особняк с большой террасой на крыше.

По словам первого секретаря Комитета НРО КПРФ Владислава Егорова, строительство Сталин-центра станет первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех российских регионах и придаст импульс патриотическому воспитанию нового поколения.

