В Нижегородской области построят Сталин-центр
Посвященный Иосифу Сталину музей Сталин-центр планируют построить в городе Бор в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное отделение партии КПРФ.
Отмечается, что первый камень в строительство музея будет заложен 8 мая. Кроме того, в этот же день заложат капсулу времени потомкам с датой вскрытия в день 100-летия Победы в Великой отечественной войне, 9 мая 2045 года.
«Сталин-центр будет включать в себя залы, посвященные разным периодам жизни Генералиссимуса Советского Союза», — уточнили в КПРФ.
Согласно размещенным на сайте регионального отделения партии эскизам, здание будет представлять собой трехэтажный особняк с большой террасой на крыше.
По словам первого секретаря Комитета НРО КПРФ Владислава Егорова, строительство Сталин-центра станет первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех российских регионах и придаст импульс патриотическому воспитанию нового поколения.
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