«Отличать фейк от правды». Заслуженный учитель раскритиковал учебники Мединского
От современных детей никакую информацию, даже болезненную скрыть нельзя, считает заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
Учебники по истории под редакцией Владимира Мединского могут войти в массовое использование уже осенью 2021 года. Об этом сообщил руководитель Центра общественных наук издательства "Просвещение" Сергей Тырин.
Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, учитель истории Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что, по его мнению, эти учебники «мягко говоря, несовершенны и тенденциозны».
«Да, там будет много пропаганды. Так устроен господин Мединский, он так пишет. Нормальный учитель может и учебник этот посмотреть, и дать детям на обсуждение, но не как, извините, Библию, не как единственный источник, которым надо пользоваться. Сегодняшний учитель достаточно свободен. И многие учителя в передовых школах уже дают перевернутые уроки. Никакую информацию от детей скрыть нельзя, даже самую болезненную. Что делает сегодняшний учитель, если он думающий? Он дает детям задание найти в интернете документы, они все есть. Найти различные точки зрения. А учитель выступает в роли модератора. Таков современный урок», - отметил собеседник НСН.
По словам Ямбурга, учитель должен следить за тем, чтобы дети отличали фейк от правды. И на основании одного факта не делали скороспелых выводов, а посмотрели всю систему фактов.
«Важно преподавать ту науку, которую изобрел великолепный калужский учитель, а затем и поэт Булат Окуджава: «Святая наука расслышать друг друга». Чтобы дети не переходили на личности. Уважительно относились к другой, не такой точке зрения. Чтобы они не уподоблялись телевизионным шоу, где люди демонстрируют омерзительные образцы поведения, перекрикивая друг друга. А в результате что происходит – у детей формируется критическое мышление. И тогда им легче поставить заслон или блок от манипуляции. А манипулируют все: политические деятели, интернет, телевидение, религиозные конфессии - при всем к ним уважении, молодежные субкультуры во всех проявлениях – от готов до «нациков» и так далее», - заявил Ямбург.
Минпросвещения одобрило учебник по истории под редакцией Владимира Мединского еще в апреле.
Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН и соавтор учебников Руслан Гагкуев в интервью РИА Новости заявил, что в учебниках «большое внимание уделяется не только военной истории, но и воспитанию патриотизма при помощи культуры, наших выдающихся деятелей, современников в том числе». В то же время кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики (ВШЭ) Дмитрий Дубровский в интервью изданию «Росбалт» отметил, что «подход Мединского — «Все, что говорим хорошего про Россию — правильно» —имеет отношение не к истории, а к идеологии».
Ранее доктор исторических наук, профессор, заместитель председателя «Партии народной свободы» Андрей Зубов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал «избегать однобокости» в учебниках по истории.
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