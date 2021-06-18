«Отличать фейк от правды». Заслуженный учитель раскритиковал учебники Мединского

«Да, там будет много пропаганды. Так устроен господин Мединский, он так пишет. Нормальный учитель может и учебник этот посмотреть, и дать детям на обсуждение, но не как, извините, Библию, не как единственный источник, которым надо пользоваться. Сегодняшний учитель достаточно свободен. И многие учителя в передовых школах уже дают перевернутые уроки. Никакую информацию от детей скрыть нельзя, даже самую болезненную. Что делает сегодняшний учитель, если он думающий? Он дает детям задание найти в интернете документы, они все есть. Найти различные точки зрения. А учитель выступает в роли модератора. Таков современный урок», - отметил собеседник НСН.

По словам Ямбурга, учитель должен следить за тем, чтобы дети отличали фейк от правды. И на основании одного факта не делали скороспелых выводов, а посмотрели всю систему фактов.

«Важно преподавать ту науку, которую изобрел великолепный калужский учитель, а затем и поэт Булат Окуджава: «Святая наука расслышать друг друга». Чтобы дети не переходили на личности. Уважительно относились к другой, не такой точке зрения. Чтобы они не уподоблялись телевизионным шоу, где люди демонстрируют омерзительные образцы поведения, перекрикивая друг друга. А в результате что происходит – у детей формируется критическое мышление. И тогда им легче поставить заслон или блок от манипуляции. А манипулируют все: политические деятели, интернет, телевидение, религиозные конфессии - при всем к ним уважении, молодежные субкультуры во всех проявлениях – от готов до «нациков» и так далее», - заявил Ямбург.

Минпросвещения одобрило учебник по истории под редакцией Владимира Мединского еще в апреле.