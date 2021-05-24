Жестче Сталина! Трунов назвал современный Уголовный кодекс РФ самым репрессивным
Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Глава Минюста поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными
Министр юстиции России Константин Чуйченко поддержал идею главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова о привлечении заключенных к работе вместо трудовых мигрантов. По его словам, создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. Он отметил, что сейчас право перейти на отбытие наказания в виде исправительных работ имеют около 180 тыс. человек, находящихся в местах лишения свободы.
Игорь Трунов: «Речь идет о желании сверхприбыли: дешевый и бесправный труд мигрантов заменить, примерно, на такой же труд заключённых. Отчасти это даже лучше, потому что будут погашаться суммы вреда, причиненного преступлениями, долги по алиментам и так далее. Но посмотрим на цифры: сегодня, на основании патентов, в России осуществляют трудовую деятельность почти 1,5 миллиона иностранных граждан, а осужденных 370 тысяч, из которых работоспособных, примерно, 180 тысяч, поэтому предложение об их замене больше красочно-эмоциональное, чем экономически значимое. Основной вопрос - обеспечить работой 9 млн безработных россиян, и это уже задача для всего правительства России», - подчеркнул в эфире НСН Игорь Трунов.
В России предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление и насилие в отношении врачей
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, призванный «повысить защищенность медицинских работников и укрепить престиж медицинской профессии». Авторы документа Федот Тумусов и Александр Терентьев считают, что «оскорбление, причинение вреда здоровью, нанесение телесных повреждений и смерти при исполнении медицинским работником своих должностных обязанностей» должно стать уголовно наказуемым деянием. По их мнению, врачи должны быть приравнены к военнослужащим, полицейским, пожарным, сотрудникам Росгвардии и ФСИН.
Игорь Трунов: «Депутаты аргументируют тем, что медики должны быть приравнены к полицейским, сотрудникам Росгвардии и ФСИН. Примечательно, что Минздрав не поддержал этот популистский законопроект, потому что следом встает вопрос: почему учителей и других социальных работников к нему не приравнять? Действующий Уголовный кодекс, по предусмотренным в нём санкциям, самый жесткий и репрессивный за всю историю страны, даже по сравнению со сталинским режимом. Сегодня актуален другой момент - не ужесточение, а либерализация уголовного законодательства»,– отметил он для НСН.
Google впервые подала ответный иск к Роскомнадзору
Корпорация Google подала ответный иск к Роскомнадзору. Ранее компания выступала только в качестве ответчика и не оспаривала ненормативные акты надзорного ведомства. Теперь Google пытается оспорить решение о блокировке 12-ти ссылок на контент, который российские чиновники посчитали противоправным.
Игорь Трунов: «В последнее время судебные претензии госорганов и компаний активизировались, заметен рост штрафных санкций, при не очень четких критериях, и государственные органы, конечно, иногда перегибают. В свою очередь ответчики намекают на авторитаризм, и получается мутноватая история. Думаю, что иск компании Google – это прицел на последующее рассмотрение дела в Европейском суде по правам человека. Судебная процедура - это оптимальный вариант для того, чтобы снять болезненные вопросы и определения правил игры»,– подытожил в беседе с НСН Игорь Трунов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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