Жестче Сталина! Трунов назвал современный Уголовный кодекс РФ самым репрессивным

Президент Союза адвокатов России специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Глава Минюста поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Министр юстиции России Константин Чуйченко поддержал идею главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова о привлечении заключенных к работе вместо трудовых мигрантов. По его словам, создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. Он отметил, что сейчас право перейти на отбытие наказания в виде исправительных работ имеют около 180 тыс. человек, находящихся в местах лишения свободы.

Игорь Трунов: «Речь идет о желании сверхприбыли: дешевый и бесправный труд мигрантов заменить, примерно, на такой же труд заключённых. Отчасти это даже лучше, потому что будут погашаться суммы вреда, причиненного преступлениями, долги по алиментам и так далее. Но посмотрим на цифры: сегодня, на основании патентов, в России осуществляют трудовую деятельность почти 1,5 миллиона иностранных граждан, а осужденных 370 тысяч, из которых работоспособных, примерно, 180 тысяч, поэтому предложение об их замене больше красочно-эмоциональное, чем экономически значимое. Основной вопрос - обеспечить работой 9 млн безработных россиян, и это уже задача для всего правительства России», - подчеркнул в эфире НСН Игорь Трунов.

2

В России предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление и насилие в отношении врачей

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, призванный «повысить защищенность медицинских работников и укрепить престиж медицинской профессии». Авторы документа Федот Тумусов и Александр Терентьев считают, что «оскорбление, причинение вреда здоровью, нанесение телесных повреждений и смерти при исполнении медицинским работником своих должностных обязанностей» должно стать уголовно наказуемым деянием. По их мнению, врачи должны быть приравнены к военнослужащим, полицейским, пожарным, сотрудникам Росгвардии и ФСИН.

Игорь Трунов: «Депутаты аргументируют тем, что медики должны быть приравнены к полицейским, сотрудникам Росгвардии и ФСИН. Примечательно, что Минздрав не поддержал этот популистский законопроект, потому что следом встает вопрос: почему учителей и других социальных работников к нему не приравнять? Действующий Уголовный кодекс, по предусмотренным в нём санкциям, самый жесткий и репрессивный за всю историю страны, даже по сравнению со сталинским режимом. Сегодня актуален другой момент - не ужесточение, а либерализация уголовного законодательства»,– отметил он для НСН.  

3

Google впервые подала ответный иск к Роскомнадзору

Корпорация Google подала ответный иск к Роскомнадзору. Ранее компания выступала только в качестве ответчика и не оспаривала ненормативные акты надзорного ведомства. Теперь Google пытается оспорить решение о блокировке 12-ти ссылок на контент, который российские чиновники посчитали противоправным.

Игорь Трунов: «В последнее время судебные претензии госорганов и компаний активизировались, заметен рост штрафных санкций, при не очень четких критериях, и государственные органы, конечно, иногда перегибают. В свою очередь ответчики намекают на авторитаризм, и получается мутноватая история. Думаю, что иск компании Google – это прицел на последующее рассмотрение дела в Европейском суде по правам человека. Судебная процедура - это оптимальный вариант для того, чтобы снять болезненные вопросы и определения правил игры»,– подытожил в беседе с НСН Игорь Трунов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Авторские НовостиИгорь Трунов
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