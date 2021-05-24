Жестче Сталина! Трунов назвал современный Уголовный кодекс РФ самым репрессивным

Игорь Трунов: «Речь идет о желании сверхприбыли: дешевый и бесправный труд мигрантов заменить, примерно, на такой же труд заключённых. Отчасти это даже лучше, потому что будут погашаться суммы вреда, причиненного преступлениями, долги по алиментам и так далее. Но посмотрим на цифры: сегодня, на основании патентов, в России осуществляют трудовую деятельность почти 1,5 миллиона иностранных граждан, а осужденных 370 тысяч, из которых работоспособных, примерно, 180 тысяч, поэтому предложение об их замене больше красочно-эмоциональное, чем экономически значимое. Основной вопрос - обеспечить работой 9 млн безработных россиян, и это уже задача для всего правительства России», - подчеркнул в эфире НСН Игорь Трунов.

