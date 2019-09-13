Миф о четырёхдневке, или как Медведеву помечтать не дали
НСН собрала мнения экспертов о перспективах воплощения идеи российского премьера в жизнь.
Условием сокращения рабочей недели россиян до четырёх дней станет ситуация в экономике, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он упомянул в ходе встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, пишет РИА Новости. По мнению премьера, совершенствовать трудовое законодательство можно только при сохранении существующих гарантий и без ухудшения положения работника.
Тема четырёхдневной рабочей недели не сходит с уст представителей власти, а вслед за ними и прессы всё лето. Однако пока дальше разговоров о том, как прекрасно будет иметь три выходных в неделю, дело не идёт. Практически каждую неделю министры, вице-премьеры и другие чиновники федерального уровня высказываются о перспективах, условиях и сроках воплощения этой идеи. И по всем прогнозам понятно, что планы эти на далёкое будущее. НСН собрала мнения различных экспертов, которые не только оценили вероятность сокращения трудовой недели, но и рассказали, зачем власти так усиленно обсуждают эту тему.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН назвал разговоры о 4-дневке попыткой сгладить неприятный шлейф пенсионной реформы, а также снизить градус общественного настроения в канун выборов.
«Люди просто пытаются поддержать своего главу правительства. Первым же по этому поводу высказался Дмитрий Медведев. Это аппаратные расклады и необходимость поддержать мнение начальника. Попытка создать информационную доминанту, которая изменила бы отношение к работе премьер-министра, перечеркнула бы память о пенсионной реформе и дала повод для социального оптимизма перед выборами. Вся эта дискуссия затеяна для улучшения социального самочувствия», — убеждён Калачёв.
Разговорами ни о чём назвала в эфире НСН дискуссию профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская. Нарушить законы экономики, как и физики, нельзя без последствий, напомнила она.
«Если говорить о том, что когда-то в каком-то светлом будущем будет возможность сократить рабочий день или неделю – да, это, безусловно, будет. Но для этого нужен рост производительности труда – это экономический закон. Мы почему-то считаем, что физические законы объективны, и нарушать их нельзя. Экономические законы ровно точно так же объективны. Мы можем их нарушить, но обязательно "шмякнемся". Все эти разговоры иначе как инсинуацией я назвать не могу – они не к месту, не ко времени, не имеют под собой никакой экономической основы», — заявила эксперт.
Реалистичные сроки внедрения четырёхдневной рабочей недели назвал на минувшей неделе глава Минтруда Максим Топилин. По его мнению, такое развитие событий вероятно не раньше чем через 40-50 лет. Этим вердиктом министр свернул разговоры о третьем выходном россиян, убеждён экономист Никита Кричевский.
«Прошлым летом премьер Медведев сообщил о том, что четырёхдневная рабочая неделя – это то, к чему мы все должны стремиться. И тут же дал поручение Минтруда разработать необходимые для этого положения. Господин Топилин, не сказать, чтобы отправил премьера Медведева в известном направлении, но закрыл этот вопрос, потому, что 50 лет – это явно не тот срок, который господин Топилин и даже премьер Медведев проживут на своих постах», — подчеркнул в беседе с НСН Кричевский.
Не больше энтузиазма по поводу сокращения трудового времени высказывают и другие эксперты, опрошенные НСН. Единственным, кто выказал осторожный оптимизм по этому поводу, стал лидер питерской группы «Пилот» Илья Чёрт. В специальном проекте «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» он поделился опытом общения с работодателями и своими выводами о том, что и как нужно сокращать в России. Главным условием этой метаморфозы является повышение качества и эффективности труда, подчеркнул музыкант. Насколько готовы россияне ударно вкалывать ради третьего выходного, остаётся только догадываться…
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