Миф о четырёхдневке, или как Медведеву помечтать не дали

Тема четырёхдневной рабочей недели не сходит с уст представителей власти, а вслед за ними и прессы всё лето. Однако пока дальше разговоров о том, как прекрасно будет иметь три выходных в неделю, дело не идёт. Практически каждую неделю министры, вице-премьеры и другие чиновники федерального уровня высказываются о перспективах, условиях и сроках воплощения этой идеи. И по всем прогнозам понятно, что планы эти на далёкое будущее. НСН собрала мнения различных экспертов, которые не только оценили вероятность сокращения трудовой недели, но и рассказали, зачем власти так усиленно обсуждают эту тему.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН назвал разговоры о 4-дневке попыткой сгладить неприятный шлейф пенсионной реформы, а также снизить градус общественного настроения в канун выборов.