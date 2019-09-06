«Буквально позавчера с одним директором завода мы разговаривали именно на эту тему и я говорил ему: какой смысл восемь часов держать людей на работе, если он слоняются из угла в угол? Ну, он сам начал с того, что люди приходят на работу, за два-три часа все сделали, а потом они просто слоняются. Я и говорю, давайте сделаем не восьмичасовой рабочий день, а четырех, но потребуем с людей полной отдачи, эффективности. Если они справятся с объемом работы и поставленной задачей, то нет никакого смысла держать их восемь часов на работе. Пусть приходят на четыре часа, работают ударно, эффективно, хорошо, не устают и спокойно идут домой, к детям, отдыхать, хобби заниматься».

По мнению музыканта, сокращение рабочего времени может послужить стимулом к более эффективному труду. Такой подход применим к доброй половине всех работников в стране, - убежден Илья Черт.

«Возможно, из-за этого у них будет больше энтузиазма идти на работу и прилагать силы. Ну, я считаю, что надо, конечно, подобный шаг еще поощрить слегка поднятием зарплаты и сократить рабочий день, но потребовать от людей полной отдачи. Я думаю, что половина по крайней мере работников нашей страны вполне могли бы обходиться таким образом. То есть совершенно ни к чему держать их восемь часов».

Что именно сокращать, рабочую неделю или рабочий день, принципиальной разницы нет, - полагает музыкант.

«Если оставить восьмичасовой рабочий день, то людям вполне можно дать возможность еще одного выходного дня, но, как говорится, в противовес этому, чтобы соблюсти баланс, требовать от них более качественной работы».

В целом, рассуждения Ильи Черта в чем-то созвучны прогнозам, высказанным недавно китайским миллиардером Джеком Ма, который убежден, что вскоре человеку останется работать три дня в неделю по четыре часа, а все остальное за него будет делать искусственный интеллект. Но, если вернуться к прогнозам российских министров, станет понятно, что «жить в эту пору прекрасную»…





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