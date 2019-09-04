Рано радовались «четырехдневке» по-медведевски

Дискуссии о возможности перехода России на четырехдневную рабочую неделю носят преждевременный характер. Так, во всяком случае, следует из слов двух федеральных министров, сказанных в кулуарах Восточного экономического форума. Один из комментаторов, министр экономического развития Максим Орешкин назвал главные условия для перехода к четырехдневке: это, по его словам, повышение доходов населения и рост производительности труда. «Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», - сказал министр. Если смотреть правде в глаза, то Россия даже не начала движение в направлении, указанном Орешкиным. О возможных сроках перехода к сокращенной рабочей недели он даже не стал говорить: «важно сконцентрироваться на этом этапе именно на задаче повышения доходов населения, и решать задачи поэтапно», - указал Орешкин.

Его коллега по правительству России глава Минтруда Максим Топилин также далек от оптимизма при оценке сроков введения четырехдневки. По его словам, которые приводит ТАСС, такое возможно в долгосрочной перспективе, в ближайшие несколько лет вопрос не будет решен. «Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967-1968 годы. Таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива», - полагает глава Минтруда. Вместе с тем, сокращение рабочей недели возможно «в отдельных отраслях, которые технологически к этому приспособлены, где есть возможность удаленно работать», - добавил министр. Как бы то ни было, а необходимо учитывать еще и позицию профсоюзов и работодателей, чтобы «люди не теряли свой доход».

А позиция тех же профсоюзов заключается во всемерной поддержке идеи, высказанной в начале лета премьер-министром Дмитрием Медведевым на Международной конференции труда в Женеве. Глава кабинета не исключил, что мир перейдет к четырехдневной рабочей неделе. Вскоре Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат. Медведев поручил министерству до 30 сентября представить оценки последствий перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом он особо подчеркивал необходимость как сохранения нынешнего уровня зарплат, так и роста производительности труда.

Ныне сказанные слова целых двух министров наводят на мысль, что зарплаты, может быть, не сократят, а вот рабочую неделю – наверняка нет.

