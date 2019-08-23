Не обольщаться сиюминутным введением четырехдневной рабочей недели призвал автор этой инициативы Дмитрий Медведев. Введение четырехдневки возможно в перспективе, но не произойдет прямо сейчас, - заявил премьер-министр на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Для того, чтобы третий выходной стал реальность, необходимо повышение производительности труда в стране, - заметил глава кабинета министров. Кроме того, по его словам, возможное введение четырехдневки не должно повлечь за собой снижение заработных плат. Как сообщала НСН, Дмитрий Медведев, впервые заявивший о возможности четырехдневной рабочей недели в России в июне на Международной конференции труда в Женеве, уже поручил Минтруду оценить возможное влияние этого шага на экономику страны, производительность труда и социальную сферу. К работе, результаты которой должны быть представлены к 30 сентября, поручено привлечь РСПП и Федерацию независимых профсоюзов России.

В идее о четырехдневной рабочей неделе есть свои подводные камни. Во-первых, Россия – страна трудолюбивых, в отличие от, к примеру, Испании и Греции, - заметил в эфире НСН музыкант группы «Ундервуд» Максим Кучеренко.

«В Москве да и в других городах России работают круглосуточно заведения, от звонка до звонка с утра до вечера работают все наши типичные магазины. То есть люди трудятся. В России люди работают, любят работать. В принципе, есть вот эта установка куда-то приходить, чего-то делать, отдавать часть жизни работе, на работе видеть свою идентичность. Россия – страна трудолюбивых, это правда».

Возможно, это прозвучит удивительно, но лишний выходной может вызвать психологический дискомфорт, - полагает Максим Кучеренко.

«Дело в том, что люди, приходя домой на субботу-воскресенье, переживают стрессы. Встречаются с семьями, с детьми проводят больше времени – это называется синдром выходного дня. Ну, они где больше времени проводят? Ну, конечно, на работе! А дома менее комфортно. Что делать с лишним временем? Это интересный культурный запрос: то ли это хобби развивать, то ли другие виды деятельности, которые приносят деньги. Вот, что с этим днем делать? Откуда-то он тебе упал, и это является сколь приятным моментом, столь и проблематичным».

По данным портала Superjob, 49% опрошенных поддерживают инициативу введения четырехдневной рабочей недели, против – только 31%. Так что половина россиян уже за третий выходной на неделе. Правительству стоило бы поторопиться: как говорилось в старом анекдоте о Розочке, которая выходит замуж за Ротшильда, «Розочка уже согласна».





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