Страна трудоголиков. Кто не верит в 4-дневную рабочую неделю?

Идею введения в России четырёхдневной рабочей недели оценит Минтруд до 30 сентября. Это следует из перечня поручений, данного чиновникам премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, пишут «Известия». За это время им следует оценить степень влияния таких изменений на экономику страны, а также социальную сферу.

Отметим, что уже сейчас эксперты, опрошенные изданием, допускают, что дополнительный выходной для россиян может обойтись стране в снижение ВВП на 20%. Такой прогноз реалистичен, если трудовые часы из нового дня свободы от забот не перераспределят на другие рабочие дни. Если же отрабатывать дополнительный выходной придётся, то граждан ожидают 10 рабочих часов в день вместо привычных восьми.

Пока чиновники решают, как быть с поставленной задачей, НСН решила разобраться, как оценивают перспективность идеи сокращения трудовой недели эксперты, представители профсоюзов и органов власти.