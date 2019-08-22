Страна трудоголиков. Кто не верит в 4-дневную рабочую неделю?

НСН разбиралась, кто и почему скептически настроен к идее сократить рабочую неделю на день. 

Идею введения в России четырёхдневной рабочей недели оценит Минтруд до 30 сентября. Это следует из перечня поручений, данного чиновникам премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, пишут «Известия». За это время им следует оценить степень влияния таких изменений на экономику страны, а также социальную сферу.

Отметим, что уже сейчас эксперты, опрошенные изданием, допускают, что дополнительный выходной для россиян может обойтись стране в снижение ВВП на 20%. Такой прогноз реалистичен, если трудовые часы из нового дня свободы от забот не перераспределят на другие рабочие дни. Если же отрабатывать дополнительный выходной придётся, то граждан ожидают 10 рабочих часов в день вместо привычных восьми.

Пока чиновники решают, как быть с поставленной задачей, НСН решила разобраться, как оценивают перспективность идеи сокращения трудовой недели эксперты, представители профсоюзов и органов власти.

Без роботов России четырехдневная рабочая неделя не светит

Стоит заметить, что ярых приверженцев идея, предложенная Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), не нашла. Несмотря на то, что на возможный переход к 4-дневке намекал российский премьер ещё в июне, большинство собеседников НСН назвали преждевременным разговор о таком развитии событий в ближайшем будущем. Так, экс-министр экономики России Евгений Ясин заявил, что при нынешнем состоянии экономики недопустимо сокращать даже рабочие часы.

«Для страны на повестке дня должен стоять подъем экономики. После 2007-2008 года развитие замедлилось. Можно обратиться в сторону Запада и Европы, то там эти сложности уже преодолены. И там могут себе позволить думать о сокращении графика. А вот заявления Медведева по поводу четырёхдневной рабочей недели к нынешнему состоянию российской экономики не имеет никакого реального отношения», — заверил Евгений Ясин.

Не исключил воплощения замысла ФНПР в беседе с НСН директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако и он предложил не бежать впереди паровоза и назвал примерный срок, когда россияне смогут отдыхать больше, а вкалывать меньше.

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«Я бы не стал отрицать эту инициативу полностью, но пока рано! Если мы запустим четвёртую промышленную революцию, войдём в цифровую эпоху, запустим роботизацию и создадим массу трудосберегающих технологий, то, вполне возможно, к этому вопросу можно будет вернуться. Но по моим оценкам, лет через 15. Потому что где-то мы отстаём от развитых стран по технологиям на четверть века, а по отдельным технологиям лет на 10-15. Мы проходим тот период, который все, как говорится, уже давным-давно прошли», — объяснил аналитик.

Более категорично отозвались о четырёхдневке в Совете Федерации. По мнению первого заместителя председателя комитета СФ по экономической политике Сергея Калашникова, такое просто невозможно в России.

«Я думаю, что эта инициатива к реальной жизни не имеет никакого отношения. Во-первых, нет никаких предпосылок для того, чтобы сократить уровень занятости населения. Во-вторых, введение четырёхдневной рабочей недели ляжет, прежде всего, очень серьёзным бременем на бюджет Российской Федерации. Потому что единственная категория, которая попадает в ситуацию, когда она будет получать столько же, но работать меньше — это бюджетники. Для бизнеса эта инициатива абсолютно посторонняя», — подчеркнул он.

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К слову, не разделяют оптимизма авторов инициативы и рядовые граждане РФ. Как показал опрос ВЦИОМ, большинство опрошенных скептически отнеслось к идее, но не из-за чрезмерного трудоголизма, а от опасений, что с уменьшением количества рабочих дней опустеет кошелёк. Такие страхи терзают около 89% россиян.

Если уж охота что-то сокращать, то лучше количество рабочих часов, а не дней. Такую точку зрения высказал НСН генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов. Более того, по его словам, организация уже озаботилась подготовкой документов с таким предложением.

«Моя позиция такова, что надо уходить от минимального размера оплаты труда. Наверное, было бы правильно, переходить на минимальную именно почасовую оплату труда. Говорить о каком-то аккорде, я бы, наверное, не стал. Но Союз профсоюзов России уже готовит некий пакет документов, связанных именно с такой инициативой», — рассказал он.

Как ныли, так и будут ныть. Психолог о четырёхдневной рабочей неделе

А пока армия чиновников высчитывает, как и что урезать гражданам, дни или часы, и как быть с заработной платой, точку в опросе НСН поставил клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс.

«Я сомневаюсь, что мы всё-таки перейдём на четырёхдневную рабочую неделю, но если это произойдет, то будет ровно то же самое, что было, когда в советские годы сделали субботу выходным. Тогда просто все привыкли. Привыкнут и сейчас, будут ныть, что скоро понедельник, скорей бы пятница. В этом смысле ничего не поменяется», — подытожил психолог.

В заключение приведём список дел, на которые готовы потратить время россияне в случае появления в их жизни дополнительного выходного дня. Согласно опросу сервиса по поиску работы Superjob, большинство посвятит себя семье (33%), примерно 16% будет отдыхать, а 15% — займётся саморазвитием. На сон потратят время 8% респондентов, а 7% займутся уборкой или активным отдыхом. Меньше всего россиян готово посвятить дополнительный выходной хобби — 4% — и посещению врачей, культурных мероприятий, чтению книг и путешествиям — всего по 2%.

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ФОТО: pxhere.com
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