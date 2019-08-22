Страна трудоголиков. Кто не верит в 4-дневную рабочую неделю?
НСН разбиралась, кто и почему скептически настроен к идее сократить рабочую неделю на день.
Идею введения в России четырёхдневной рабочей недели оценит Минтруд до 30 сентября. Это следует из перечня поручений, данного чиновникам премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, пишут «Известия». За это время им следует оценить степень влияния таких изменений на экономику страны, а также социальную сферу.
Отметим, что уже сейчас эксперты, опрошенные изданием, допускают, что дополнительный выходной для россиян может обойтись стране в снижение ВВП на 20%. Такой прогноз реалистичен, если трудовые часы из нового дня свободы от забот не перераспределят на другие рабочие дни. Если же отрабатывать дополнительный выходной придётся, то граждан ожидают 10 рабочих часов в день вместо привычных восьми.
Пока чиновники решают, как быть с поставленной задачей, НСН решила разобраться, как оценивают перспективность идеи сокращения трудовой недели эксперты, представители профсоюзов и органов власти.
Стоит заметить, что ярых приверженцев идея, предложенная Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), не нашла. Несмотря на то, что на возможный переход к 4-дневке намекал российский премьер ещё в июне, большинство собеседников НСН назвали преждевременным разговор о таком развитии событий в ближайшем будущем. Так, экс-министр экономики России Евгений Ясин заявил, что при нынешнем состоянии экономики недопустимо сокращать даже рабочие часы.
«Для страны на повестке дня должен стоять подъем экономики. После 2007-2008 года развитие замедлилось. Можно обратиться в сторону Запада и Европы, то там эти сложности уже преодолены. И там могут себе позволить думать о сокращении графика. А вот заявления Медведева по поводу четырёхдневной рабочей недели к нынешнему состоянию российской экономики не имеет никакого реального отношения», — заверил Евгений Ясин.
Не исключил воплощения замысла ФНПР в беседе с НСН директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако и он предложил не бежать впереди паровоза и назвал примерный срок, когда россияне смогут отдыхать больше, а вкалывать меньше.
«Я бы не стал отрицать эту инициативу полностью, но пока рано! Если мы запустим четвёртую промышленную революцию, войдём в цифровую эпоху, запустим роботизацию и создадим массу трудосберегающих технологий, то, вполне возможно, к этому вопросу можно будет вернуться. Но по моим оценкам, лет через 15. Потому что где-то мы отстаём от развитых стран по технологиям на четверть века, а по отдельным технологиям лет на 10-15. Мы проходим тот период, который все, как говорится, уже давным-давно прошли», — объяснил аналитик.
Более категорично отозвались о четырёхдневке в Совете Федерации. По мнению первого заместителя председателя комитета СФ по экономической политике Сергея Калашникова, такое просто невозможно в России.
«Я думаю, что эта инициатива к реальной жизни не имеет никакого отношения. Во-первых, нет никаких предпосылок для того, чтобы сократить уровень занятости населения. Во-вторых, введение четырёхдневной рабочей недели ляжет, прежде всего, очень серьёзным бременем на бюджет Российской Федерации. Потому что единственная категория, которая попадает в ситуацию, когда она будет получать столько же, но работать меньше — это бюджетники. Для бизнеса эта инициатива абсолютно посторонняя», — подчеркнул он.
К слову, не разделяют оптимизма авторов инициативы и рядовые граждане РФ. Как показал опрос ВЦИОМ, большинство опрошенных скептически отнеслось к идее, но не из-за чрезмерного трудоголизма, а от опасений, что с уменьшением количества рабочих дней опустеет кошелёк. Такие страхи терзают около 89% россиян.
Если уж охота что-то сокращать, то лучше количество рабочих часов, а не дней. Такую точку зрения высказал НСН генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов. Более того, по его словам, организация уже озаботилась подготовкой документов с таким предложением.
«Моя позиция такова, что надо уходить от минимального размера оплаты труда. Наверное, было бы правильно, переходить на минимальную именно почасовую оплату труда. Говорить о каком-то аккорде, я бы, наверное, не стал. Но Союз профсоюзов России уже готовит некий пакет документов, связанных именно с такой инициативой», — рассказал он.
А пока армия чиновников высчитывает, как и что урезать гражданам, дни или часы, и как быть с заработной платой, точку в опросе НСН поставил клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс.
«Я сомневаюсь, что мы всё-таки перейдём на четырёхдневную рабочую неделю, но если это произойдет, то будет ровно то же самое, что было, когда в советские годы сделали субботу выходным. Тогда просто все привыкли. Привыкнут и сейчас, будут ныть, что скоро понедельник, скорей бы пятница. В этом смысле ничего не поменяется», — подытожил психолог.
В заключение приведём список дел, на которые готовы потратить время россияне в случае появления в их жизни дополнительного выходного дня. Согласно опросу сервиса по поиску работы Superjob, большинство посвятит себя семье (33%), примерно 16% будет отдыхать, а 15% — займётся саморазвитием. На сон потратят время 8% респондентов, а 7% займутся уборкой или активным отдыхом. Меньше всего россиян готово посвятить дополнительный выходной хобби — 4% — и посещению врачей, культурных мероприятий, чтению книг и путешествиям — всего по 2%.
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