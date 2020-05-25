МФЦ, каршеринг и торговля: Власти Москвы рассказали, что откроется дальше
Московские власти не спешат со снятием ограничений из-за COVID-19, действуя «с сапёрской точностью». Однако после карантина столичной экономике будет тяжелее, чем экономике регионов, говорят эксперты.
Только 17 регионов России соответствуют требованиям для первого этапа смягчения самоизоляции, объявил 20 мая премьер-министр Михаил Мишустин. Однако уже 24 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к снятию ограничений могут переходить более половины регионов России. Так, коэффициент распространения инфекции равняется единице в 17 субъектах, ещё в 27 субъектах он уже меньше 1, сказала она 24 мая в эфире телеканала «Россия 1».
Каршеринг и «Мои документы» начинают работу. Собянин снимает некоторые антивирусные ограничения в Москве
С точки зрения заболеваемости COVID-19 пик прошли только Москва и Московская область, считает эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его мнению, это связано с масштабным тестированием в столичном регионе, благодаря которому заболевших выявляют на ранних стадиях.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН высказал мнение, что Москве после отмены карантина придётся намного сложнее, чем другим субъектам РФ. Связано это, по его словам, со структурой экономики.
«Москва останется, видимо, на протяжении года в депрессивном, угнетённом состоянии. Продажи будут уменьшены, потребители будут вести себя более осторожно. Сфера услуг, понеся удар весной, конечно, немного оживёт под влиянием отложенного спроса. Но восстановления я бы не ждал. Я бы рассчитывал на то, что экономическая ситуация в Москве будет хуже, чем в регионах, где больше занятых реальной деятельностью и реальным производством. В регионах будет легче перезапустить экономику, там нет такого пузыря на рынке недвижимости, который в Москве пока никуда не делся», - заявил экономист.
С его точки зрения, Москва — город с избыточно раздутой сферой недвижимости и сферой услуг. К слову, столичные власти уже заявляли, что сферу услуг откроют в последнюю очередь.
Мэр Москвы Сергей Собянин пока настаивает на сохранении строгих мер в городе. На совещании у президента РФ в пятницу, 22 мая, он назвал продолжение режима самоизоляции, выдачи пропусков и сохранение требования носить маски гарантией того, что при постепенном «раскрытии» экономики эпидемиологическая ситуация не ухудшится.
Пока единственные послабления после открытия строек и промышленных предприятий в Москве — частичное возобновление работы МФЦ с 25 мая, а также запуск каршеринга. МФЦ будут работать только по записи и только в наиболее густонаселённых районах столицы, машины каршеринга можно будет брать не менее чем на пять дней.
После открытия МФЦ власти проанализируют ситуацию с коронавирусом и уже тогда примут решения по открытию сферы услуг, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Как рассказал другой заместитель градоначальника Владимир Ефимов, на следующем этапе снятия ограничений дело дойдёт до открытия объектов непродовольственной торговли, где занято большое количество людей. Затем в Москве могут открыться предприятия сферы бытовых услуг, приводит слова Ефимова РБК.
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ в комментарии «Москве 24» поддержал осторожный подход к смягчению карантина.
«Лучше двигаться медленно, но верно. Здесь ошибок делать нельзя, как у сапера. Сапер ошибается только один раз, потому что не дай бог что-то еще продолжится дольше, чем можно и нужно», - заметил он.
Более активно ограничения снимают власти Подмосковья. Так, с 23 мая в регионе отменили режим цифровых пропусков: плотность населения здесь меньше, чем в Москве, где система продолжит действовать, объяснил губернатор Андрей Воробьёв. В области открываются автосалоны и офисы продаж жилья на стройках. «Ателье, химчистки, парикмахерские, рестораны, кафе — это следующий этап», - отметил накануне Воробьёв. В то же время в регионе ввели штрафы за отсутствие защитных масок.
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