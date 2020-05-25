МФЦ, каршеринг и торговля: Власти Москвы рассказали, что откроется дальше

С точки зрения заболеваемости COVID-19 пик прошли только Москва и Московская область, считает эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его мнению, это связано с масштабным тестированием в столичном регионе, благодаря которому заболевших выявляют на ранних стадиях.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН высказал мнение, что Москве после отмены карантина придётся намного сложнее, чем другим субъектам РФ. Связано это, по его словам, со структурой экономики.

«Москва останется, видимо, на протяжении года в депрессивном, угнетённом состоянии. Продажи будут уменьшены, потребители будут вести себя более осторожно. Сфера услуг, понеся удар весной, конечно, немного оживёт под влиянием отложенного спроса. Но восстановления я бы не ждал. Я бы рассчитывал на то, что экономическая ситуация в Москве будет хуже, чем в регионах, где больше занятых реальной деятельностью и реальным производством. В регионах будет легче перезапустить экономику, там нет такого пузыря на рынке недвижимости, который в Москве пока никуда не делся», - заявил экономист.

С его точки зрения, Москва — город с избыточно раздутой сферой недвижимости и сферой услуг. К слову, столичные власти уже заявляли, что сферу услуг откроют в последнюю очередь.

Мэр Москвы Сергей Собянин пока настаивает на сохранении строгих мер в городе. На совещании у президента РФ в пятницу, 22 мая, он назвал продолжение режима самоизоляции, выдачи пропусков и сохранение требования носить маски гарантией того, что при постепенном «раскрытии» экономики эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

Пока единственные послабления после открытия строек и промышленных предприятий в Москве — частичное возобновление работы МФЦ с 25 мая, а также запуск каршеринга. МФЦ будут работать только по записи и только в наиболее густонаселённых районах столицы, машины каршеринга можно будет брать не менее чем на пять дней.

После открытия МФЦ власти проанализируют ситуацию с коронавирусом и уже тогда примут решения по открытию сферы услуг, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Как рассказал другой заместитель градоначальника Владимир Ефимов, на следующем этапе снятия ограничений дело дойдёт до открытия объектов непродовольственной торговли, где занято большое количество людей. Затем в Москве могут открыться предприятия сферы бытовых услуг, приводит слова Ефимова РБК.

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ в комментарии «Москве 24» поддержал осторожный подход к смягчению карантина.

«Лучше двигаться медленно, но верно. Здесь ошибок делать нельзя, как у сапера. Сапер ошибается только один раз, потому что не дай бог что-то еще продолжится дольше, чем можно и нужно», - заметил он.

Более активно ограничения снимают власти Подмосковья. Так, с 23 мая в регионе отменили режим цифровых пропусков: плотность населения здесь меньше, чем в Москве, где система продолжит действовать, объяснил губернатор Андрей Воробьёв. В области открываются автосалоны и офисы продаж жилья на стройках. «Ателье, химчистки, парикмахерские, рестораны, кафе — это следующий этап», - отметил накануне Воробьёв. В то же время в регионе ввели штрафы за отсутствие защитных масок.

