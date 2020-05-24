Названы российские регионы, прошедшие пик коронавируса COVID-19
Из всех регионов России к настоящему моменту только Москва и Московская область прошли пик заболеваемости новым коронавирусом, заявил в интервью РИА Новости эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его мнению, это связано с масштабным тестированием в столичном регионе, благодаря которому заболевших выявляют на ранних стадиях.
Остальные регионы либо на пике заболеваемости COVID-19, либо выйдут на него в ближайшие две недели, считает Тавадян. В Северо-Западном федеральном округе, включая Санкт-Петербург, и на Северном Кавказе он прогнозирует длительное плато, после которого число заболевших будет медленно снижаться. Этот процесс может продолжаться до конца лета, говорит Тавадян.
20 мая вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что пик эпидемии в России преодолён.
«Дело не в числе выздоровевших. Главная цифра – сколько выявляется зараженных людей. Начиная с первого-второго мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение», - объяснил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru