Названы российские регионы, прошедшие пик коронавируса COVID-19

Остальные регионы либо на пике заболеваемости COVID-19, либо выйдут на него в ближайшие две недели, считает Тавадян. В Северо-Западном федеральном округе, включая Санкт-Петербург, и на Северном Кавказе он прогнозирует длительное плато, после которого число заболевших будет медленно снижаться. Этот процесс может продолжаться до конца лета, говорит Тавадян.

20 мая вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что пик эпидемии в России преодолён.

«Дело не в числе выздоровевших. Главная цифра – сколько выявляется зараженных людей. Начиная с первого-второго мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение», - объяснил он.

