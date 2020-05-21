Каршеринг и «Мои документы» начинают работу. Собянин снимает некоторые антивирусные ограничения в Москве

Работу каршеринга разрешено возобновить с 25 мая в Москве распоряжением мэра города. Для предоставления услуги по аренде автомашин ряд требований все же должен быть соблюден. Во-первых, она будет возможна на срок от пяти календарных дней. Пользователю каршеринга необходимо будет иметь при себе цифровой пропуск, а владельцы сетей проката автомобилей должны обеспечить условия для проверки у пользователя пропуска, предоставить сведения в Единую региональную навигационно-информационную систему города и обязательно дезинфицировать машину перед передачей клиенту. Такие условия содержатся в указе Сергея Собянина.



В тот же день, 25 марта заработают 88 центров «Мои документы», расположенные в наиболее густонаселенных районах столицы. Доступны будут только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде, и только по предварительной записи. Решением мэра внесены изменения в пропускную систему: с 27 мая для передвижения по Москве станут действительны только московские цифровые пропуска. Жители других регионов могут оформить пропуска уже сегодня.

Ослабление ограничительных мер, введенных в Москве в связи со вспышкой коронавируса, началось после праздников, 12 мая. С этого дня к работе вернулись промышленные предприятия и строительные организации. Как заявил в четверг Сергей Собянин, возвращать всех работников в офисы еще слишком рано: «все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме». Режим самоизоляции действует в Москве до 31 мая. Сохраняется запрет на работу магазинов, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, а также театров, кафе и ресторанов, фитнес-центров, салонов красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

Между тем, столичная система здравоохранения, мобилизованная на борьбу с коронавирусом, начинает постепенно разгружаться. Сейчас в больницах Москвы занято только две трети коек, предназначенных для лечения больных коронавирусной инфекцией, - сообщил Сергей Собянин. Пациентов с тяжелой формой заболевания поступает все меньше, что позволило достичь, по выражению градоначальника, «замечательного показателя»: число пациентов, выписанных после выздоровления, почти вдвое превышает число вновь поступивших. Призвав москвичей к максимально ответственному соблюдению установленных ограничений, Собянин отметил, что «появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием».

