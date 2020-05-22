Колташов: Москве выходить из карантина будет сложнее, чем регионам

Ситуация с распространением коронавируса в Москве в последнее время улучшилась и даёт возможность «продолжить постепенное открытие экономики», сообщил 21 мая мэр столицы Сергей Собянин. На тот момент городские власти смягчили карантин лишь однажды, с 12 мая разрешив работу всем строительным и промышленным предприятиям. С 25 мая частично возобновится работа МФЦ, начнёт работать каршеринг, написал Собянин в своём блоге. Других существенных послаблений пока не будет: компаниям рекомендовано по возможности оставлять сотрудников на «удалёнке», ужесточается пропускная система для жителей Подмосковья.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что после постепенной отмены карантина вся российская экономика окажется в состоянии депрессии, и Москве придётся сложнее, чем регионам.

«Существует представление о том, что экономический кризис — это просто бедствие, как плохая погода: переждали — пошли дальше. На самом деле это набор изменений, которые необходимо произвести. Поэтому ожидать восстановления российской экономики в прежнем виде я бы не стал. Всё зависит от мер третьего пакета, от мер по перезапуску экономики, исходящих от правительства. Эти меры могут дать стимулы к развитию, в первую очередь, регионов.

Москва останется, видимо, на протяжении года в депрессивном, угнетённом состоянии. Продажи будут уменьшены, потребители будут вести себя более осторожно. Сфера услуг, понеся удар весной, конечно, немного оживёт под влиянием отложенного спроса. Но восстановления я бы не ждал. Я бы рассчитывал на то, что экономическая ситуация в Москве будет хуже, чем в регионах, где больше занятых реальной деятельностью и реальным производством. В регионах будет легче перезапустить экономику, там нет такого пузыря на рынке недвижимости, который в Москве пока никуда не делся. То, что начались дисконты у застройщиков, ещё ни о чём не говорит, там есть, куда падать. Поэтому московская экономика выйдет из карантина в депрессию. Москва — это город с избыточно раздутой офисной сферой, сферой услуг, с избыточно раздутым рынком недвижимости. Продаж я бы сейчас не ждал, а это всё влияет на общую атмосферу», - поделился своим мнением экономист.

По словам Колташова, малый и средний бизнес будут чувствовать себя хуже, чем крупный, поскольку крупные компании уже адаптировались к новым условиям, организуя доставку на дом и разворачивая новые типы услуг.

«Отток людей из Москвы не компенсируется — никто назад не вернётся. После отмены карантина в Москве не будет создано большого количества рабочих мест. Мы увидим город с серьёзно пониженным экономическим тонусом. И эта ситуация на продолжительное время, пока Москва не получит сильные импульсы извне», - считает собеседник НСН.

В последние три дня в столице фиксируется меньше трёх тысяч заражений коронавирусом COVID-19 в сутки. Таким образом, показатели вернулись к уровню конца апреля. Власти Москвы, однако, не спешат со снятием ограничений. Особые опасения связаны со сферой услуг — в мэрии считают, что их открытие может спровоцировать рост заболеваемости. Собянин ранее отмечал, что кафе и рестораны откроются в последнюю очередь, а «без парикмахерских никто не умирал».

