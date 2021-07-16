Сенатор Пушков призвал запретить электросамокаты

Он призвал полностью отказаться от этого вида транспорта. «Слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей», — добавил Пушков.

Ранее стало известно о гибели российского ученого Ивана Пигарева при столкновении с самокатчиком. Он катался на велосипеде по Воробьевым горам, однако на одном из поворотов врезался в человека на самокате. Пигарев сильно ударился об асфальт. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ученого, пишет телеканал «360».

