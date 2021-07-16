Сенатор Пушков призвал запретить электросамокаты

Член Совфеда Алексей Пушков предложил запретить использование электросамокатов. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

Ученый погиб после столкновения с самокатом в Москве

Он призвал полностью отказаться от этого вида транспорта. «Слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей», — добавил Пушков.

Ранее стало известно о гибели российского ученого Ивана Пигарева при столкновении с самокатчиком. Он катался на велосипеде по Воробьевым горам, однако на одном из поворотов врезался в человека на самокате. Пигарев сильно ударился об асфальт. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ученого, пишет телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СовфедРоссияЗапретМоскваэлектросамокат
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