Сенатор Пушков призвал запретить электросамокаты
Член Совфеда Алексей Пушков предложил запретить использование электросамокатов. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.
Он призвал полностью отказаться от этого вида транспорта. «Слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей», — добавил Пушков.
Ранее стало известно о гибели российского ученого Ивана Пигарева при столкновении с самокатчиком. Он катался на велосипеде по Воробьевым горам, однако на одном из поворотов врезался в человека на самокате. Пигарев сильно ударился об асфальт. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ученого, пишет телеканал «360».
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