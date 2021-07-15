Ученый погиб после столкновения с самокатом в Москве

Ученый Иван Пигарев погиб после столкновения с самокатчиком в Москве, сообщил Telegram-канал «LIFE SHOT».

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Происшествие случилось на Мосфильмовской улице. Пигарев ехал на велосипеде, после столкновения с самокатчиком он сильно ударился затылком о землю. Ученый скончался в больнице.

Мужчина 38 лет, который управлял самокатом, доставлен в поликлинику с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МосквасамокатСмертьУченые
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