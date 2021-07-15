Ученый погиб после столкновения с самокатом в Москве

Происшествие случилось на Мосфильмовской улице. Пигарев ехал на велосипеде, после столкновения с самокатчиком он сильно ударился затылком о землю. Ученый скончался в больнице.

Мужчина 38 лет, который управлял самокатом, доставлен в поликлинику с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

