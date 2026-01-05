Ректор ВШОУЗ объяснил причины дефицита врачей в российских регионах
Обеспеченность врачами в России напрямую зависит от экономики региона, сообщают «Известия» со ссылкой на ректора Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекову.
В менее благополучных областях (Курганская, Костромская и др.) на 10 тысяч населения приходится лишь около 30 врачей, что значительно ниже, чем в Санкт-Петербурге (свыше 50) и в среднем по стране. Проблема кадрового дефицита носит системный характер.
Как отметила главный врач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова, государственные клиники испытывают нехватку по широкому спектру специальностей — от терапевтов до реаниматологов. Частная медицина ищет редких специалистов и хирургов высшей квалификации, а в районных больницах остро не хватает хирургов, гинекологов и врачей диагностики.
Ранее стало известно, что в российской системе здравоохранения появится новая специальность – врач по здоровому долголетию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
