«Правильное зомбирование». В Госдуме нашли, как помочь водителям электросамокатов

Штрафы и любые ужесточения не помогут контролировать водителей электросамокатов, зато это может сделать телевидение, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.

Ранее стало известно, что танцор Мариинского театра Давид Залеев был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с электросамоката в Санкт-Петербурге.