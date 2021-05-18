«Правильное зомбирование». В Госдуме нашли, как помочь водителям электросамокатов

Депутат и автоэксперт заявил НСН, что телеканалы могли бы в хорошем смысле «зомбировать» водителей электросамокатов, показывая в прайм-тайм социальную рекламу.

Штрафы и любые ужесточения не помогут контролировать водителей электросамокатов, зато это может сделать телевидение, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.

Ранее стало известно, что танцор Мариинского театра Давид Залеев был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с электросамоката в Санкт-Петербурге.

Артист Мариинки попал в больницу после падения с электросамоката
«Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч. А кто будет это контролировать? Вот проехал мимо вас человек на электросамокате, замерили его скорость, зафиксировали превышение, а что дальше? Догонять его на таком же электросамокате или бежать бегом за ним? Это не задача ГАИ. Нет службы, которая могла бы этим заниматься, и это невозможно организовать практически. Человека надо догнать, остановить, составить протокол, оштрафовать – это нереально. Если даже в ПДД будут прописаны некие нормы правил, это будет чисто декларативный текст, потому что проконтролировать эти вещи невозможно», - считает Лысаков.

По его мнению, в этом вопросе могут помочь не штрафы, а телевидение.

«Надеяться надо не на запреты или штрафы. Во-первых, люди к этому привыкают. Во-вторых, сложно регистрировать эти нарушения. Здесь поможет общая культура, в хорошем смысле «зомбирование», поскольку телевидение «зомбирует» людей. И здесь надо правильно их «зомбировать» - с толком, с пользой для общества и для их жизни. Только таким путями – объяснять, просвещать, рассказывать, убеждать. К сожалению, пока мы этого не имеем», - посетовал депутат.

Как отметил Лысаков, талантливо снятый яркий видеоролик длительностью 15-20 секунд может кардинально изменить поведение на дорогах 60-70% его просмотревших.

«Штрафы и любые ужесточения не дадут такого эффекта, как яркий видеоряд. Можно несколько облегчить ситуацию, если обязать компании, представляющие электросамокаты на прокат, изначально ограничивать их скорость до условных 15 км/ч. Однако многие покупают самокаты и даже тюнингуют их, увеличивают мощность. Но самый эффективный способ, который проверен, это социальная реклама по федеральным каналам в прайм-тайм», - уверен собеседник НСН.

Он рассказал, что еще в пятом созыве Госдумы был законопроект, касающийся социальной рекламы на ТВ в прайм-тайм, однако он оказался в корзине.

«Ко второму чтению этот законопроект просто-напросто положили под сукно из-за того, что Эрнст (гендиректор Первого канала Константин Эрнст – прим. НСН) побежал жаловаться и сказал, что, если показывать кровь, от него уйдут рекламодатели. И в итоге законопроект пошел в корзину», - посетовал Лысаков.
«Носом в асфальт». Шкуматов предупредил самокатчиков перед майскими

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил вводить ограничения ПДД только для мощных электросамокатов и не усложнять жизнь владельцам менее скоростных средств.

Как сообщалось, танцор Мариинского театра Давид Залеев пытался объехать на электросамокате прохожих в Санкт-Петербурге но не справился с управлением и ударился головой об асфальт. Сейчас танцор находится в медикаментозной коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Залееву сделали трепанацию черепа и удалили гематому, пишет Газета.ру.

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ФОТО: Flickr.com
ТЕГИ:ТелевидениеГосдумаНарушения ПДД
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