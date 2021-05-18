«Правильное зомбирование». В Госдуме нашли, как помочь водителям электросамокатов
Депутат и автоэксперт заявил НСН, что телеканалы могли бы в хорошем смысле «зомбировать» водителей электросамокатов, показывая в прайм-тайм социальную рекламу.
Штрафы и любые ужесточения не помогут контролировать водителей электросамокатов, зато это может сделать телевидение, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков.
Ранее стало известно, что танцор Мариинского театра Давид Залеев был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с электросамоката в Санкт-Петербурге.
«Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч. А кто будет это контролировать? Вот проехал мимо вас человек на электросамокате, замерили его скорость, зафиксировали превышение, а что дальше? Догонять его на таком же электросамокате или бежать бегом за ним? Это не задача ГАИ. Нет службы, которая могла бы этим заниматься, и это невозможно организовать практически. Человека надо догнать, остановить, составить протокол, оштрафовать – это нереально. Если даже в ПДД будут прописаны некие нормы правил, это будет чисто декларативный текст, потому что проконтролировать эти вещи невозможно», - считает Лысаков.
По его мнению, в этом вопросе могут помочь не штрафы, а телевидение.
«Надеяться надо не на запреты или штрафы. Во-первых, люди к этому привыкают. Во-вторых, сложно регистрировать эти нарушения. Здесь поможет общая культура, в хорошем смысле «зомбирование», поскольку телевидение «зомбирует» людей. И здесь надо правильно их «зомбировать» - с толком, с пользой для общества и для их жизни. Только таким путями – объяснять, просвещать, рассказывать, убеждать. К сожалению, пока мы этого не имеем», - посетовал депутат.
Как отметил Лысаков, талантливо снятый яркий видеоролик длительностью 15-20 секунд может кардинально изменить поведение на дорогах 60-70% его просмотревших.
«Штрафы и любые ужесточения не дадут такого эффекта, как яркий видеоряд. Можно несколько облегчить ситуацию, если обязать компании, представляющие электросамокаты на прокат, изначально ограничивать их скорость до условных 15 км/ч. Однако многие покупают самокаты и даже тюнингуют их, увеличивают мощность. Но самый эффективный способ, который проверен, это социальная реклама по федеральным каналам в прайм-тайм», - уверен собеседник НСН.
Он рассказал, что еще в пятом созыве Госдумы был законопроект, касающийся социальной рекламы на ТВ в прайм-тайм, однако он оказался в корзине.
«Ко второму чтению этот законопроект просто-напросто положили под сукно из-за того, что Эрнст (гендиректор Первого канала Константин Эрнст – прим. НСН) побежал жаловаться и сказал, что, если показывать кровь, от него уйдут рекламодатели. И в итоге законопроект пошел в корзину», - посетовал Лысаков.
Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил вводить ограничения ПДД только для мощных электросамокатов и не усложнять жизнь владельцам менее скоростных средств.
Как сообщалось, танцор Мариинского театра Давид Залеев пытался объехать на электросамокате прохожих в Санкт-Петербурге но не справился с управлением и ударился головой об асфальт. Сейчас танцор находится в медикаментозной коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Залееву сделали трепанацию черепа и удалили гематому, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Патриарх призвал запретить в РФ суррогатное материнство для иностранцев
- Песков: Новая встреча Путина с Лукашенко может пройти в конце мая
- Суд признал законным отказ СК возбудить дело о возможном отравлении Навального
- Песков рассказал о планах Путина на летний отдых
- «Не гадайте на кофейной гуще». Песков прокомментировал слухи о встрече Путина и Байдена в Швейцарии
- Госдума запретила в России звуковую рекламу на улицах
- Температура воздуха в Москве побила рекорд 19 века
- Врач рассказал о риске возникновения тромбов в жару
- В тюменском городе все школы эвакуировали из-за сообщений о бомбах
- Путин анонсировал скорый запуск в оборот четвертой вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru