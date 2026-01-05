С 2026 года в России начинает действовать программа «Детская книжная карта»

Она предназначена для детей от 3 до 6 лет. Каждый ребенок по достижении трехлетнего возраста будет получать карту с ежегодным балансом в 3 тысячи рублей для покупки книг. По словам депутата, эта мера станет существенной поддержкой, особенно для многодетных семей.

Номинала карты должно хватить как минимум на 10 изданий. Перечень рекомендуемой литературы будет формироваться экспертным сообществом. Программа станет логичным дополнением к «Пушкинской карте» и частью комплексной системы культурного развития подрастающего поколения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что книга является неотъемлемой частью воспитательного процесса, поэтому в России следует запустить программу «Детская книжная карта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

