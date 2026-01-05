Лурье не знает, освободит ли Долина квартиру 5 января
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что её доверительница пока не получала от певицы Ларисы Долиной подтверждения о готовности освободить спорную квартиру 5 января, сообщает РИА Новости.
Ранее адвокат исполнительницы Мария Пухова заявляла о намерении певицы выехать до указанного срока, не обжалуя решение суда о выселении. Свириденко выразила надежду на мирное урегулирование ситуации, отметив, что Лурье предпочла бы избежать обращения к судебным приставам.
В настоящее время Долина занимается вывозом своих вещей из квартиры.
В Москве отменили юбилейный концерт Долиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
