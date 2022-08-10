Депутат Нилов: Соцреклама против пьянства зачастую провоцирует желание выпить
Решать проблему алкоголизма среди россиян нужно комплексно, пока единой программы нет, а создавать ее нужно не на коленке, сказали НСН опрошенные эксперты.
России нужна комплексная программа по борьбе с алкоголизмом, в которой будет сосредоточен набор мер, позволяющих бороться с этим недугом. По уровню потребления алкоголя наша страна находится в критической зона, а программа должна улучшить ситуацию, заявил депутат Госдумы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил оценивать работу губернаторов по эффективности борьбы с алкоголем. Нилов считает, что нужно разработать единую федеральную программу по борьбе с алкоголизмом, особенно в регионах с высоким уровнем потребления спиртного.
«Нам нужна единая программа, в которой будет сосредоточен набор мер, которые позволят бороться с алкоголизацией населения. Алкоголь должен продаваться только в специальных магазинах, должна быть хорошая социальная реклама, а не просто для галочки, когда на баннере написали тысячу слов и не понимаешь, что она вызывает: желание выпить или нет? Нужно вести просветительскую работу с привлечением СМИ, общества трезвенников, повышать популярность отказа, что пить и курить не модно. Программа должна ситуацию улучшить, потому что мы по уровню потребления алкоголя находимся в критической зоне. ЛДПР предлагала запретить продажу алкоголя в маленьких емкостях на кассе, но законопроект отклонили. А это тоже стимулирует покупку. Предлагали хотя бы в отдельных залах в магазинах держать алкоголь. Нужен жесткий контроль за продажей спиртного подросткам, чтобы действовал запрет на ночную продажу», - сказал Нилов.
В свою очередь, врач-нарколог, президент независимой Наркологический гильдии Руслан Исаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что единая программа должна включать в себя профилактику, лечение, реабилитацию, методы пропаганды, законодательные изменения по доступности алкоголя.
«Пока наши методы разрознены, в чем-то мы преуспели, к примеру, в ограничении рекламы алкоголя в СМИ, хотя, до недавнего времени было огромное количество рекламы безалкогольного пива. Это уловка, образ пивной бутылки провоцирует употребление всего пива, а не только безалкогольного. Долгосрочные меры реабилитации сейчас равны нулю. Профилактику надо направлять на младшие категории. Для тех, кто с болезнью, нужно делать акцент на лечении», - рассказал Исаев.
Единую программу, по словам Исаева, надо разрабатывать с привлечением широкого круга специалистов.
«Даже опытный врач-нарколог может ничего не понимать в реабилитации и наоборот. Программу комплексного решения проблемы алкоголизма в России нужно писать не на коленке, а серьезно разрабатывать. Собирать профессиональные коллективы, государственных специалистов в различных областях. Пока у нас даже в нацпроект «Демография» нет подпрограммы, а она, на мой взгляд, нужна», - резюмировал Исаев.
Ранее сообщалось, что розничные продажи водки в России в январе-июне текущего года увеличились на 7,5%, в июне — на 10,6% по сравнению с аналогичными периодами 2021 года.
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