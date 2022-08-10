Депутат Нилов: Соцреклама против пьянства зачастую провоцирует желание выпить

Ранее депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил оценивать работу губернаторов по эффективности борьбы с алкоголем. Нилов считает, что нужно разработать единую федеральную программу по борьбе с алкоголизмом, особенно в регионах с высоким уровнем потребления спиртного.

«Нам нужна единая программа, в которой будет сосредоточен набор мер, которые позволят бороться с алкоголизацией населения. Алкоголь должен продаваться только в специальных магазинах, должна быть хорошая социальная реклама, а не просто для галочки, когда на баннере написали тысячу слов и не понимаешь, что она вызывает: желание выпить или нет? Нужно вести просветительскую работу с привлечением СМИ, общества трезвенников, повышать популярность отказа, что пить и курить не модно. Программа должна ситуацию улучшить, потому что мы по уровню потребления алкоголя находимся в критической зоне. ЛДПР предлагала запретить продажу алкоголя в маленьких емкостях на кассе, но законопроект отклонили. А это тоже стимулирует покупку. Предлагали хотя бы в отдельных залах в магазинах держать алкоголь. Нужен жесткий контроль за продажей спиртного подросткам, чтобы действовал запрет на ночную продажу», - сказал Нилов.