Госдума одобрила ужесточение правил выдачи микрозаймов в России
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, ужесточающий правила выдачи микрозаймов в России. Об этом сообщает RT.
В частности, с 1 января 2027 года микрофинансовые организации (МФО) смогут выдать новый потребительский заём только по прошествии четырёх дней после полного погашения предыдущего.
Также с 2025 года будет запрещено включать в состав основной задолженности суммы непогашенного долга по процентам, штрафам и пеням.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков указал, что принятый законопроект направлен на защиту заёмщиков, попадающих в «цепочки займов».
Ранее гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов заявил «Радиоточке НСН», что сегодня у заемщика в России в среднем от пяти займов и выше.
