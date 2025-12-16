Госдума одобрила ужесточение правил выдачи микрозаймов в России

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, ужесточающий правила выдачи микрозаймов в России. Об этом сообщает RT.

В частности, с 1 января 2027 года микрофинансовые организации (МФО) смогут выдать новый потребительский заём только по прошествии четырёх дней после полного погашения предыдущего.

Также с 2025 года будет запрещено включать в состав основной задолженности суммы непогашенного долга по процентам, штрафам и пеням.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков указал, что принятый законопроект направлен на защиту заёмщиков, попадающих в «цепочки займов».

Ранее гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов заявил «Радиоточке НСН», что сегодня у заемщика в России в среднем от пяти займов и выше.

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
