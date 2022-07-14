Закон о возвращении продажи пива на стадионах рассмотрят осенью

Депутаты Государственной Думы вернутся к рассмотрению законопроекта о возобновлении продажи пива на спортивных стадионах. Об этом, по данным РБК, сообщил исполняющий обязанности президента российской премьер-лиги Александр Алаев на собрании команд Российской Премьер-лиги.

По его словам, при прошлом рассмотрении этого нормативного акта у ряда законодателей возникли вопросы, но сейчас они сняты.

«Планируется, что в осенней сессии Госдума вернется к разработке данного проекта», — отметил Алаев.

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Руководители российских футбольных клубов уже неоднократно высказывали свое недовольство введенным запретом на продажу пива на стадионах. По словам владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, запрет на продажу пива во время матчей нанёс существенный ущерб доходам клуба.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев призвал вернуть продажу пива на стадионах.

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