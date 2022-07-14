Закон о возвращении продажи пива на стадионах рассмотрят осенью

Депутаты Государственной Думы вернутся к рассмотрению законопроекта о возобновлении продажи пива на спортивных стадионах. Об этом, по данным РБК, сообщил исполняющий обязанности президента российской премьер-лиги Александр Алаев на собрании команд Российской Премьер-лиги.

По его словам, при прошлом рассмотрении этого нормативного акта у ряда законодателей возникли вопросы, но сейчас они сняты.

«Планируется, что в осенней сессии Госдума вернется к разработке данного проекта», — отметил Алаев.